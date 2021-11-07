Зокрема, наприкінці жовтня Маск заявив, що продасть акції Tesla, якщо це допоможе впоратися зі світовим голодом.
Більшість учасників опитування в Twitter Маска проголосували за продаж ним 10% акцій Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Більшість користувачів Twitter, які проголосували в опитуванні на сторінці підприємця Ілона Маска, підтримали варіант із продажем 10% акцій заснованої ним компанії Tesla, передає УНН.
Деталі
Згідно з кінцевими даними опитування, яке проводилося з суботи по неділю, 57,9% з більш ніж 3,5 млн тих, хто проголосував, схилилися до того, що Маску варто продати свою вказану частку в компанії.
Що передувало
Як повідомлялося раніше, засновник Tesla заявив, що дотримуватиметься результатів голосування. “Я був готовий прийняти будь-який результат”, — написав Маск після підбиття підсумків голосування.
За даними рейтингу мільярдерів Forbes, який ведеться в реальному часі, 1 листопада Ілон Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили 300 млрд доларів.