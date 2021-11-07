В Частности, в конце октября Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.
Большинство участников опроса в Twitter Маска проголосовали за продажу ним 10% акций Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Большинство пользователей Twitter, которые проголосовали в опросе на странице предпринимателя Илона Маска, поддержали вариант с продажей 10% акций основанной им компании Tesla, передает УНН.
Детали
Согласно конечным данным опроса, который проводился с субботы по воскресенье, 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших склонились к тому, что Маску стоит продать свою указанную долю в компании.
Что предшествовало
Как сообщалось ранее, основатель Tesla заявил, что придерживаться результатов голосования. “Я был готов принять любой результат”, — написал Маск после подведения итогов голосования.
По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чьи доходы превысили 300 млрд долларов.