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Большинство участников опроса в Twitter Маска проголосовали за продажу ним 10% акций Tesla

Киев • УНН

 • 19585 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Большинство пользователей Twitter, которые проголосовали в опросе на странице предпринимателя Илона Маска, поддержали вариант с продажей 10% акций основанной им компании Tesla, передает УНН.

Большинство участников опроса в Twitter Маска проголосовали за продажу ним 10% акций Tesla

Детали

Согласно конечным данным опроса, который проводился с субботы по воскресенье, 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших склонились к тому, что Маску стоит продать свою указанную долю в компании.

Что предшествовало

Как сообщалось ранее, основатель Tesla заявил, что придерживаться результатов голосования. “Я был готов принять любой результат”, — написал Маск после подведения итогов голосования.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чьи доходы превысили 300 млрд долларов.

В Частности, в конце октября Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.

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