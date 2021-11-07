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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Маск довірив рішення про продаж 10% акцій Tesla користувачам Twitter

Київ • УНН

 • 16184 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Засновник Tesla Ілон Маск провів у Twitter опитування, чи варто йому продати 10% акцій своєї компанії. На момент написання допису 54,4% користувачів проголосували за продаж, передає УНН.

Маск довірив рішення про продаж 10% акцій Tesla користувачам Twitter

Цитата

“Останнім часом дуже багато говорять про те, що нереалізований прибуток — це засіб ухилення від сплати податків, тому я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla”, — написав Маск.

Деталі

Маск обіцяв дотримуватись підсумків голосування. На момент написання статті проголосували понад 1 млн. 789 тис. осіб.

“Я нізвідки не беру зарплату готівкою чи бонуси. Я маю лише акції, тому єдиний спосіб для мене особисто платити податки — це продавати акції”, — додав підприємець.

Нагадаємо

На початку листопада Маск стала першою людиною в історії, статки якої перевищили 300 млрд доларів. Маск розбагатів за рахунок зростання акцій своїх компанії на біржі Nasdaq. Ілон Маск є найбагатшою людиною планети вже майже два тижні. Піднятися на перший рядок, змістивши з неї засновника Amazon Джефа Безоса, він зміг також завдяки зростанню акцій Tesla.

Зокрема, наприкінці жовтня Маск заявив, що продасть акції Tesla, якщо це допоможе впоратися зі світовим голодом.

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