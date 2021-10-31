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Ілон Маск заявив, що продасть акції Tesla, якщо це допоможе впоратися зі світовим голодом

Київ • УНН

 • 30570 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Американський підприємець Ілон Маск висловив готовність продати акції своєї компанії Tesla, якщо це допоможе впоратися із проблемою голоду у світі. Відповідний запис він розмістив у неділю у своєму Twitter у відповідь на слова голови Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девіда Біслі, передає УНН.

Ілон Маск заявив, що продасть акції Tesla, якщо це допоможе впоратися зі світовим голодом

Деталі

Раніше Біслі привітав Маска з тим, що той обійшов у списку найбагатших людей планети засновника компанії Amazon Джефа Безоса. “Щоб відсвяткувати цю подію, я пропоную вам шанс, який видається лише раз у житті: допоможіть нам врятувати 42 млн людей від голоду всього за 6,6 млрд доларів”, — звернувся голова ВПП ООН до підприємця. За словами Біслі, Маск заробив на зростанні акцій своїх компаній 6 млрд доларів всього за добу. “Це рівно стільки, скільки нам потрібно для запобігання катастрофі”, — зазначив він.

Маск у неділю відреагував на заклик Біслі. “Якщо ВПП пояснить під цією публікацією у Twitter, як саме 6 млрд доларів допоможуть впоратися зі світовим голодом, я одразу продам акції Tesla і зроблю це”, — заявив підприємець. При цьому він наголосив, що звітність має вестись у відкритих джерелах, “щоб люди бачили, яким саме чином розподіляються кошти”.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

I can assure you that we have the systems in place for transparency and open source accounting. Your team can review and work with us to be totally confident of such.

— David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021

Контекст

Наприкінці липня ВПП ООН та Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй випустили доповідь, в якій наголошувалося, що погіршення ситуації з продовольчою безпекою може статися з серпня по листопад цього року у 23 районах світу, які включають 28 держав. Йшлося про ситуацію в Афганістані, Гаїті, КНДР, Колумбії, М’янмі, Нігерії, Сирії і ще цілій низці країн Африки, Близького Сходу і Центральної Америки.

Згідно з документом, всього у 2020 році у світі з гострими проблемами в галузі продовольчої безпеки зіткнулися близько 155 млн осіб: це на 20 млн більше, ніж у 2019. Було відзначено, що понад 41 млн осіб нині потребують невідкладної допомоги, інакше їм загрожує голод.

Доповнення

За оцінками журналу Forbes, Ілон Маск очолює рейтинг найбагатших людей планети, його статки становлять понад 292,6 млрд доларів. Агентство Bloomberg у свою чергу оцінює сумарну вартість активів Маска більш ніж у 311 млрд доларів.

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