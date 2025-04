Илон Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом

Подробности

Ранее Бисли поздравил Маска с тем, что тот обошел в списке самых богатых людей планеты основателя компании Amazon Джефа Безоса. “Чтобы отпраздновать это событие, я предлагаю вам шанс, который выдается только раз в жизни: помогите нам спасти 42 млн человек от голода всего за 6,6 млрд долларов”, — обратился глава ВПП ООН к предпринимателю. По словам Бисли, Маск заработал на росте акций своих компаний 6 млрд долларов всего за сутки. “Это ровно столько, сколько нам нужно для предотвращения катастрофы”, — отметил он.

Маск в воскресенье отреагировал на призыв Бисли. “Если ВПП объяснит под этой публикацией в Twitter, как именно 6 млрд долларов помогут справиться с мировым голодом, я сразу продам акции Tesla и сделаю это”, — заявил предприниматель. При этом он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, чтобы люди видели, каким образом распределяются средства.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

I can assure you that we have the systems in place for transparency and open source accounting. Your team can review and work with us to be totally confident of such.

— David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021

Контекст

В конце июля ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций выпустили доклад, в котором отмечалось, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, включающих 28 государств. Речь шла о ситуации в Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.

Согласно документу, всего в 2020 году в мире с острыми проблемами в области продовольственной безопасности столкнулись около 155 млн человек: это на 20 млн больше, чем в 2019. Было отмечено, что более 41 млн человек сейчас нуждаются в неотложной помощи, иначе им грозит голод.

Дополнение

По оценкам журнала Forbes, Илон Маск возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты, его состояние составляет более 292,6 млрд долларов. Агентство Bloomberg, в свою очередь, оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в 311 млрд долларов.