Илон Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом

Подробности

Ранее Бисли поздравил Маска с тем, что тот обошел в списке самых богатых людей планеты основателя компании Amazon Джефа Безоса. “Чтобы отпраздновать это событие, я предлагаю вам шанс, который выдается только раз в жизни: помогите нам спасти 42 млн человек от голода всего за 6,6 млрд долларов”, — обратился глава ВПП ООН к предпринимателю. По словам Бисли, Маск заработал на росте акций своих компаний 6 млрд долларов всего за сутки. “Это ровно столько, сколько нам нужно для предотвращения катастрофы”, — отметил он.

Маск в воскресенье отреагировал на призыв Бисли. “Если ВПП объяснит под этой публикацией в Twitter, как именно 6 млрд долларов помогут справиться с мировым голодом, я сразу продам акции Tesla и сделаю это”, — заявил предприниматель. При этом он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, чтобы люди видели, каким образом распределяются средства.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

I can assure you that we have the systems in place for transparency and open source accounting. Your team can review and work with us to be totally confident of such.

Контекст

В конце июля ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций выпустили доклад, в котором отмечалось, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, включающих 28 государств. Речь шла о ситуации в Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.

Согласно документу, всего в 2020 году в мире с острыми проблемами в области продовольственной безопасности столкнулись около 155 млн человек: это на 20 млн больше, чем в 2019. Было отмечено, что более 41 млн человек сейчас нуждаются в неотложной помощи, иначе им грозит голод.

Дополнение

По оценкам журнала Forbes, Илон Маск возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты, его состояние составляет более 292,6 млрд долларов. Агентство Bloomberg, в свою очередь, оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в 311 млрд долларов.