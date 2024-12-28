Оккупанты планируют депортировать жителей Запорожья без паспортов рф с 2025 года

Жителей временно оккупированных территории Запорожской области, которые не оформят паспорт рф, планируют депортировать как иностранцев. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация (БМВА) в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с 1 января 2025 года иностранцы могут находиться на территории рф без визы не более 90 суток. В связи с этим, жителей ВОТ Запорожской области, которые не имеют российских паспортов, могут приравнять к иностранным жителям.

Для бердянцев, которые не имеют российских паспортов и визы, это создает реальную угрозу принудительного выселения из собственных домов уже весной