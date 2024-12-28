Оккупанты планируют депортировать жителей Запорожья без паспортов рф с 2025 года
Киев • УНН
С 1 января 2025 года жителей оккупированных территорий Запорожской области без российских паспортов приравняют к иностранцам. Им грозит принудительное выселение из-за ограничения 90-дневного пребывания без визы.
Жителей временно оккупированных территории Запорожской области, которые не оформят паспорт рф, планируют депортировать как иностранцев. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация (БМВА) в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Отмечается, что с 1 января 2025 года иностранцы могут находиться на территории рф без визы не более 90 суток. В связи с этим, жителей ВОТ Запорожской области, которые не имеют российских паспортов, могут приравнять к иностранным жителям.
Для бердянцев, которые не имеют российских паспортов и визы, это создает реальную угрозу принудительного выселения из собственных домов уже весной
В БМВА добавили, что на практике это означает, что оккупанты используют новые правила пребывания как инструмент давления для получения российских документов местным населением.