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Оккупанты планируют депортировать жителей Запорожья без паспортов рф с 2025 года

Оккупанты планируют депортировать жителей Запорожья без паспортов рф с 2025 года

Киев  •  УНН

 • 1963 просмотра

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С 1 января 2025 года жителей оккупированных территорий Запорожской области без российских паспортов приравняют к иностранцам. Им грозит принудительное выселение из-за ограничения 90-дневного пребывания без визы.

Жителей временно оккупированных территории Запорожской области, которые не оформят паспорт рф, планируют депортировать как иностранцев. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация (БМВА) в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с 1 января 2025 года иностранцы могут находиться на территории рф без визы не более 90 суток. В связи с этим, жителей ВОТ Запорожской области, которые не имеют российских паспортов, могут приравнять к иностранным жителям.

Для бердянцев, которые не имеют российских паспортов и визы, это создает реальную угрозу принудительного выселения из собственных домов уже весной

- говорится в сообщении БМВА.

В БМВА добавили, что на практике это означает, что оккупанты используют новые правила пребывания как инструмент давления для получения российских документов местным населением.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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