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Маск доверил решение о продаже 10% акций Tesla пользователям Twitter

Киев • УНН

 • 16184 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Основатель Tesla Илон Маск провел в Twitter опрос, стоит ли ему продать 10% акций своей компании. На момент написания сообщения 54,4% пользователей проголосовали за продажу, передает УНН.

Маск доверил решение о продаже 10% акций Tesla пользователям Twitter

Цитата

“В последнее время очень много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla”, — написал Маск.

Детали

Маск обещал соблюдать итогов голосования. На момент написания статьи проголосовали более 1 млн. 789 тыс. человек.

“Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. Я имею только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции”, — добавил предприниматель.

Напомним

В начале ноября Маск стал первым человеком в истории, состояние которого превысили 300 млрд долларов. Маск разбогател за счет роста акций своих компании на бирже Nasdaq. Илон Маск является самым богатым человеком планеты уже почти две недели. Подняться на первую строчку, сместив с нее основателя Amazon Джефа Безоса, он смог также благодаря росту акций Tesla.

В частности, в конце октября Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.

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