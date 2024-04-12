Икона моды модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет

Во Флоренции в возрасте 83 лет после продолжительной болезни скончался легендарный модельер Роберто Кавалли. У него осталось шестеро детей, в том числе младший Джорджио, которому чуть больше года. Об этом пишет ряд итальянских СМИ, передает УНН.

Детали

Рядом с модельером в последние часы, как и последние пятнадцать лет, была его партнерша Сандра.

Имя Roberto Cavalli - одно из самых известных имен итальянской моды в мире.

Кавалли был нонконформистским художником, который сделал одежду иMade in Italy известной в мире, как эффектная, богатая животными принтами и денимом. Его называли "королем анимализма".

Художник моды, влюбленный в жизнь и женщин, которым подарил едкую, свободную и нестандартную чувственность. - пишут о модельере в соцсетях.

Справочно

Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции, вырос в семье художников (его дедушка Джузеппе Росси был представителем тосканского движения Маккиайоли). Будущий всемирно известный модельер начал свое обучение в родном городе в Государственном институте искусств по специальности - текстильный декор.

В 1970 году он дебютировал в моде в Париже со своей первой коллекцией Roberto Cavalli, где он предложил свои кожаные пэчворки, созданные в сотрудничестве с неаполитанским дизайнером Марио Валентино. Через два года он показал в своей родной Флоренции, в Палаццо Питти, где в те годы проводились презентации итальянского прет-а-порте, и представил свой взгляд на художественный деним.

Флоренция была близка художнику всю жизнь. Когда в конце семидесятых все выдающиеся модные дизайнеры переехали в новый модный центр Милана, Кавалли решил остаться во Флоренции. Он жил за городом, посвятив себя семье и любимым лошадям, и творил довольно умеренно.

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Стилистическое наследие Роберто Кавалли продолжается и сегодня. Его домом моды руководит Фаусто Пуглиси, дизайнер из Мессины, который был избран взять на себя творческое руководство брендом в октябре 2020 года. До него модный дом также имел стилистическую подпись Иван Миспелере, Питер Дандас и Пол Серридж. Последовательность авторитетных имен, которые, казалось бы, только с Фаусто Пуглизи привели бренд к новой стабильности в восприятии и эстетике: всегда и только в уникальном и незаменимом знаке культовых принтов "короля анимализма".