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ИКАО выпустила заявление о безопасности гражданской авиации в войнах - призывает к более сильным обязательствам

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

ИКАО предупредила о растущих угрозах для гражданских воздушных судов в зонах конфликтов. Организация требует оценивать риски и обмениваться данными, а также обновляет руководства по оценке авиационных рисков.

ИКАО выпустила заявление о безопасности гражданской авиации в войнах - призывает к более сильным обязательствам

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) повторила призыв ко всем государствам-членам принять более сильные обязательства по защите гражданских воздушных судов от всех рисков, возникающих в зонах конфликтов. Такое заявление ИКАО о безопасности международной гражданской авиации было опубликовано 2 сентября; организация также добавила, что обновляет свое руководство по мерам безопасности, связанным с военной деятельностью, пишет УНН.

В чем обеспокоенность

Это сообщение специализированного учреждения ООН появилось на фоне растущего во всем мире риска применения оружия против гражданских самолетов, указали в ИКАО. "Системы вооружений большой дальности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), радиочастотные помехи глобальной навигационной спутниковой системе и передовые системы противовоздушной обороны относятся к военным технологиям, угрожающим гражданской авиации", - говорится в заявлении.

ИКАО отметила, что "наблюдает повышенный риск того, что гражданские воздушные суда станут целью или окажутся под перекрестным огнем, и хотя авиационная отрасль способна менять маршруты рейсов и поддерживать операции во время конфликтов, эта операционная гибкость не устраняет фундаментальную угрозу безопасности".

Что требуют

Конвенция о международной гражданской авиации, подчеркнули в организации, "требует от всех государств-членов ИКАО защищать гражданские воздушные суда и запрещает применение оружия".

"Статья 3-бис Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Резолюция Ассамблеи ИКАО A42-4 прямо запрещают применение оружия против гражданских воздушных судов", - заявили в ИКАО.

В ИКАО отметили, что в прошлом году в ходе единогласного принятия Резолюции А42-4 Ассамблеи ИКАО было подтверждено: "Для решения проблем, связанных с рисками для гражданской авиации, возникающими в зонах конфликтов, крайне важно, чтобы государства-члены оценивали безопасность контролируемого ими воздушного пространства и принимали все надлежащие меры. Эксплуатанты воздушных судов также должны проводить оценки рисков для безопасности в соответствии с действующими положениями и рекомендациями ИКАО".

"Государства-члены должны оперативно обмениваться разведывательной информацией об угрозах, когда деятельность создает риски для гражданских воздушных судов, укреплять механизмы оценки рисков и своевременного принятия решений, а также улучшать координацию между военными и гражданскими органами власти, чтобы предотвратить ошибочную идентификацию гражданских воздушных судов как военных целей", - подчеркнули в ИКАО.

ИКАО заявила, что "обновляет свое руководство по мерам безопасности, связанным с военной деятельностью, и руководство по оценке рисков для эксплуатации гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи них, уделяя основное внимание тому, как органы власти, авиакомпании и поставщики аэронавигационных услуг могут лучше оценивать угрозы со стороны злонамеренной деятельности".

Что предшествовало

Заявление совпало по времени с сообщением МИД 2 сентября о том, что Украина проинформировала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о том, что воздушное пространство россии небезопасно для гражданской авиации из-за усиления военной активности, и призвала избегать полетов через него.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, использующую воздушное пространство россии, что "российское небо становится полностью опасным" и "де-факто будет закрываться".

В ответ на слова Зеленского российский диктатор владимир путин пообещал, что рф "найдут, чем ответить".

Акции российского "Аэрофлота" упали более чем на 5% после того, как Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал предупреждение для авиакомпаний, летающих в российском небе. 

После предупреждения Украины первые авиакомпании начали отказываться от рейсов в россию, заявил Зеленский 2 сентября.

Московские аэропорты в ночь на 3 сентября закрывались вторую ночь подряд после предупреждений Зеленского, сообщали росСМИ.

Юлия Шрамко

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