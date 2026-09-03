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ІКАО випустила заяву про безпеку цивільної авіації у війнах - закликає до сильніших зобов'язань

Київ • УНН

 • 1730 перегляди

ІКАО попередила про зростання загроз для цивільних літаків у зонах конфліктів. Організація вимагає оцінювати ризики та обмінюватися даними і оновлює посібники з оцінки авіаційних ризиків.

ІКАО випустила заяву про безпеку цивільної авіації у війнах - закликає до сильніших зобов'язань

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) повторила заклик до сильніших зобов'язань від усіх держав-членів щодо захисту цивільних повітряних суден від усіх ризиків, що виникають у зонах конфліктів. Таку заяву ІКАО щодо безпеки міжнародної цивільної авіації оприлюднила 2 вересня, додавши, що оновлює свій посібник щодо заходів безпеки, пов’язаних з військовою діяльністю, пише УНН.

У чому занепокоєння

Це повідомлення від спеціалізованої установи ООН з'являється на тлі зростання ризику використання зброї, спрямованої проти цивільних літаків, у всьому світі, вказали в ІКАО. "Системи зброї великої дальності, безпілотні літальні апарати (БПЛА), радіочастотні перешкоди глобальної навігаційної супутникової системи та передові системи протиповітряної оборони належать до військових технологій, що загрожують цивільній авіації", - ідеться у заяві.

ІКАО зазначила, що "спостерігає підвищений ризик того, що цивільні повітряні судна стануть ціллю або потраплять під перехресний вогонь, і хоча авіаційна галузь здатна змінювати маршрути рейсів та підтримувати операції під час конфліктів, ця операційна гнучкість не вирішує фундаментальну загрозу безпеці".

Що вимагають

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію, наголосили в організації, "вимагає від усіх держав-членів ІКАО захищати цивільні повітряні судна та забороняє використання зброї".

"Стаття 3-біс Конвенції про цивільну авіацію 1944 року та Резолюція Асамблеї ІКАО A42-4 прямо забороняють використання зброї проти цивільних повітряних суден", - заявили в ІКАО.

В ІКАО зазначили, що минулого року під час одноголосного ухвалення Резолюції А42-4 Асамблеї ІКАО було підтверджено: "Для вирішення ризиків для цивільної авіації, що виникають у зонах конфліктів, вкрай важливо, щоб держави-члени оцінювали безпеку повітряного простору, що контролюється ними, та вживали всіх належних заходів. Експлуатанти повітряних суден також повинні проводити оцінки ризиків для безпеки відповідно до чинних положень та рекомендацій ІКАО".

"Держави-члени повинні швидко обмінюватися розвідувальною інформацією про загрози, коли діяльність створює ризики для цивільних повітряних суден, зміцнювати механізми оцінки ризиків та своєчасного ухвалення рішень, а також покращувати координацію між військовими та цивільними органами влади, щоб запобігти неправильній ідентифікації цивільних повітряних суден як військових цілей", - наголосили в ІКАО.

ІКАО заявила, що "оновлює свій посібник щодо заходів безпеки, пов’язаних з військовою діяльністю, та посібник з оцінки ризиків для операцій цивільних повітряних суден над зонами конфлікту або поблизу них, які зосереджені на тому, як органи влади, авіакомпанії та постачальники аеронавігаційних послуг можуть краще оцінювати загрози від зловмисної діяльності".

Що передувало

Заява збіглася у чаті із повідомленням МЗС 2 вересня, що Україна поінформувала Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) про те, що повітряний простір росії не є безпечним для цивільної авіації через посилення військової активності та закликала уникати польотів через нього.

Перед цим Президент України Володимир Зеленський попередив кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, що "російське небо стає повністю небезпечним" і "де-факто буде закриватись".

У відповідь на слова Зеленського російський диктатор володимир путін пообіцяв, що рф "знайдуть, чим відповісти".

Акції російського "Аерофлоту" впали більш ніж на 5% після того, як Президент України Володимир Зеленський опублікував попередження для авіакомпаній, які літають у російському небі. 

Після попередження України перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів у росію, заявив Зеленський 2 вересня.

Московські аеропорти у ніч на 3 вересня закривали другу ніч поспіль після попереджень Зеленського, повідомляли росЗМІ.

Юлія Шрамко

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