08:22 • 11405 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 20281 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 26515 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 43794 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 44439 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 38461 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 37418 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26338 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17907 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13370 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
публикации
Эксклюзивы
Игорь Гарбарук и Федор Данилык стали новыми членами правления АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Федор Данилык и Игорь Гарбарук назначены новыми членами правления АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" с 5 февраля 2026 года. Оба имеют значительный опыт в государственном управлении и экономике.

Игорь Гарбарук и Федор Данилык стали новыми членами правления АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"

АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" сообщает, что 05.02.2026 года приказом главы "Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины" избраны новые члены правления компании, пишет УНН.

Ими стали сотрудники аппарата компании Федор Данилик и Игорь Гарбарук

- сообщили в ГАК.

Как отметили в компании:

  • Федор Федорович Данилик имеет более чем 15-летний опыт управления государственными структурами. Обладает системными компетенциями в вопросах антикоррупционного комплаенса, внутренних расследований, предотвращения правонарушений и управления рисками;
    • Игорь Николаевич Гарбарук имеет 20-летний опыт управления в реальном секторе экономики, формирования государственной политики в сфере экономического развития и профессионально-технического образования. Экономист, эксперт в сфере стратегического управления, член «Экономического дискуссионного клуба».

      "АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" - команда лидеров, объединенных общими ценностями и принципами жизни, цель которой - формирование ключевого государственного оператора критической инфраструктуры Украины", - подчеркнули в компании.

      Лилия Подоляк

      Экономика
      Игорь Гарбарук