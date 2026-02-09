Игорь Гарбарук и Федор Данилык стали новыми членами правления АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"
Киев • УНН
Федор Данилык и Игорь Гарбарук назначены новыми членами правления АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" с 5 февраля 2026 года. Оба имеют значительный опыт в государственном управлении и экономике.
АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" сообщает, что 05.02.2026 года приказом главы "Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины" избраны новые члены правления компании, пишет УНН.
Ими стали сотрудники аппарата компании Федор Данилик и Игорь Гарбарук
Как отметили в компании:
- Федор Федорович Данилик имеет более чем 15-летний опыт управления государственными структурами. Обладает системными компетенциями в вопросах антикоррупционного комплаенса, внутренних расследований, предотвращения правонарушений и управления рисками;
- Игорь Николаевич Гарбарук имеет 20-летний опыт управления в реальном секторе экономики, формирования государственной политики в сфере экономического развития и профессионально-технического образования. Экономист, эксперт в сфере стратегического управления, член «Экономического дискуссионного клуба».
"АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" - команда лидеров, объединенных общими ценностями и принципами жизни, цель которой - формирование ключевого государственного оператора критической инфраструктуры Украины", - подчеркнули в компании.