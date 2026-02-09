Ігор Гарбарук та Федір Данілик стали новими членами правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" повідомила, що 05.02.2026 року наказом голови "Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України" обрано нових членів правління компанії, пише УНН.

Ними стали працівники апарату компанії Федір Данілик та Ігор Гарбарук - повідомили в ДАК.

Як зазначили в компанії:

Федір Федорович Данілик має понад 15-річний досвід управління державними структурами. Володіє системними компетенціями у питаннях антикорупційного комплаєнсу, внутрішніх розслідувань, запобігання правопорушенням та управління ризиками;

Ігор Миколайович Гарбарук має 20-річний досвід управління в реальному секторі економіки, формування державної політики в сфері економічного розвитку та професійно-технічної освіти. Економіст, експерт в сфері стратегічного управління, член «Економічного дискусійного клубу».

"АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" - команда лідерів, об’єднаних спільними цінностями та принципами життя, мета якої - формування ключового державного оператора критичної інфраструктури України", - наголосили у компанії.