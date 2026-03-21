ГУР показало кадры круглосуточного уничтожения техники и пехоты рф на юге Украины
Киев • УНН
Разведчики в течение марта наносили удары по силам врага на Запорожском направлении. К операциям привлечены артиллерия и операторы беспилотных систем.
Украинские разведчики продолжают активно уничтожать силы противника на южном фронте. В течение марта на Запорожском направлении зафиксирована результативная боевая работа подразделений ГУР. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
По данным разведки, воины Департамента активных действий в течение месяца наносили удары по пехоте, технике, укрытиям и беспилотникам оккупационной армии.
В ведомстве отмечают, что боевая работа ведется круглосуточно - как днем, так и ночью. К выполнению задач привлечены пехотные подразделения, артиллерия и операторы беспилотных систем.
Днем и ночью пехотинцы, артиллеристы и специалисты беспилотных систем ГУР охотятся за каждым оккупантом, пришедшим с оружием на украинскую землю
Также ГУР обнародовало видео с кадрами боевой работы украинских разведчиков.
В ведомстве отмечают, что борьба продолжается, и призывают желающих присоединяться к подразделениям.
