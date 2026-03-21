ГУР показало кадри цілодобового знищення техніки та піхоти рф на півдні України
Київ • УНН
Розвідники впродовж березня завдавали ударів по силах ворога на Запорізькому напрямку. До операцій залучено артилерію та операторів безпілотних систем.
Українські розвідники продовжують активно знищувати сили противника на південному фронті. Упродовж березня на Запорізькому напрямку зафіксовано результативну бойову роботу підрозділів ГУР. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
За даними розвідки, воїни Департаменту активних дій протягом місяця завдавали ударів по піхоті, техніці, укриттях та безпілотниках окупаційної армії.
У відомстві зазначають, що бойова робота ведеться цілодобово - як вдень, так і вночі. До виконання завдань залучені піхотні підрозділи, артилерія та оператори безпілотних систем.
Вдень і вночі піхотинці, артилеристи та фахівці безпілотних систем ГУР полюють за кожним окупантом, який прийшов зі зброєю на українську землю
Також ГУР оприлюднило відео з кадрами бойової роботи українських розвідників.
У відомстві наголошують, що боротьба триває, та закликають охочих долучатися до підрозділів.
