ГУР показало эксклюзивные кадры применения FPV-дронов с лодок в Крыму

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало эксклюзивные архивные кадры первого применения FPV-дронов с лодок в открытом море во время рейда в оккупированный Крым осенью 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура" применили FPV-дроны во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года. Тогда россияне понесли потери среди личного состава и техники.

Благодаря этому компоненту операции воины ГУР смогли подавить огневые средства противника на газодобывающей платформе "Петр Годованец" в Черном море - заявили в Главном управлении разведки.

Напомним

Киберспециалисты ГУР получили полный доступ к серверам оккупационных властей Крыма. Украинская разведка получила 100 Тб данных, включая секретные сведения о военных объектах.