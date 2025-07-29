ГУР показало эксклюзивные кадры применения FPV-дронов с лодок в Крыму
Киев • УНН
Главное управление разведки Украины обнародовало архивные кадры первого применения FPV-дронов с лодок во время рейда в оккупированный Крым осенью 2024 года. Бойцы подразделения "Raven Group" применили дроны 11 сентября 2024 года, подавив огневые средства противника на платформе "Петро Годованец".
Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало эксклюзивные архивные кадры первого применения FPV-дронов с лодок в открытом море во время рейда в оккупированный Крым осенью 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
Детали
Бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура" применили FPV-дроны во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года. Тогда россияне понесли потери среди личного состава и техники.
Благодаря этому компоненту операции воины ГУР смогли подавить огневые средства противника на газодобывающей платформе "Петр Годованец" в Черном море
Напомним
Киберспециалисты ГУР получили полный доступ к серверам оккупационных властей Крыма. Украинская разведка получила 100 Тб данных, включая секретные сведения о военных объектах.