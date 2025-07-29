ГУР показало ексклюзивні кадри застосування FPV-дронів з човнів у Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало ексклюзивні архівні кадри першого застосування FPV-дронів з човнів у відкритому морі під час рейду до окупованого Криму восени 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

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Бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" застосували FPV-дрони під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року. Тоді росіяни зазнали втрат серед особового складу та техніки.

Завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному морі - заявили у Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо

Кіберфахівці ГУР отримали повний доступ до серверів окупаційної влади Криму. Українська розвідка отримала 100 Тб даних, включаючи таємні відомості про військові об'єкти.