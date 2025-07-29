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ГУР показало ексклюзивні кадри застосування FPV-дронів з човнів у Криму

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Головне управління розвідки України оприлюднило архівні кадри першого застосування FPV-дронів з човнів під час рейду до окупованого Криму восени 2024 року. Бійці підрозділу "Raven Group" застосували дрони 11 вересня 2024 року, придушивши вогневі засоби противника на платформі "Петро Годованець".

ГУР показало ексклюзивні кадри застосування FPV-дронів з човнів у Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало ексклюзивні архівні кадри першого застосування FPV-дронів з човнів у відкритому морі під час рейду до окупованого Криму восени 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" застосували FPV-дрони під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року. Тоді росіяни зазнали втрат серед особового складу та техніки.

Завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному морі

- заявили у Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо

Кіберфахівці ГУР отримали повний доступ до серверів окупаційної влади Криму. Українська розвідка отримала 100 Тб даних, включаючи таємні відомості про військові об'єкти.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Чорне море
Крим
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