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Губернатор Тамбовской области подтвердил атаку на Wildberries и назвал власти Киева "неонацистским режимом"

Киев • УНН

 • 9556 просмотра

Губернатор Тамбовской области подтвердил атаку дронов на центр Wildberries в Котовске. Пострадал один сотрудник, площадь пожара превысила 100 тысяч кв. м.

Губернатор Тамбовской области подтвердил атаку на Wildberries и назвал власти Киева "неонацистским режимом"

Губернатор Тамбовской области РФ Евгений Первышов подтвердил атаку беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске. По его словам, в результате удара на предприятии возник масштабный пожар, площадь которого превысила 100 тысяч квадратных метров. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление российского губернатора.

Детали

Первышов заявил, что ночью 26 августа российские ПВО и мобильные огневые группы якобы уничтожили 16 беспилотников. В то же время один из дронов, по его версии, вызвал пожар на территории логистического центра.

По словам губернатора, после сигнала тревоги с объекта эвакуировали всех работников. Предварительно, один сотрудник Wildberries пострадал — он получил сотрясение мозга из-за взрывной волны.

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Первышов назвал атаку "террористической атакой неонацистского киевского режима". Также он сообщил о возгорании дома в одном из садовых товариществ после падения беспилотника.

Напомним, логистический центр Wildberries в Котовске уже подвергался атаке 18 июля. Тогда в результате пожара погибли семь работников предприятия.

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Степан Гафтко

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