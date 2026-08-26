$44.710.0552.160.09
ukenru
04:28 • 692 перегляди
Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"Video
25 серпня, 20:46 • 33909 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
25 серпня, 18:20 • 53303 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
25 серпня, 17:20 • 30428 перегляди
Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
25 серпня, 16:36 • 23015 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 25703 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 31481 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
25 серпня, 11:07 • 27988 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 26213 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
25 серпня, 09:25 • 25370 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.7м/с
66%
750мм
Популярнi новини
Біля узбережжя окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,4Photo25 серпня, 18:58 • 5608 перегляди
У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей25 серпня, 19:11 • 15660 перегляди
путін підписав три секретні укази у день візиту до москви глави ЦРУ - росЗМІPhoto25 серпня, 19:55 • 5294 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті23:05 • 11026 перегляди
СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у котовську – моніториPhotoVideo23:25 • 10789 перегляди
Публікації
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома25 серпня, 18:20 • 53241 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 49829 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 33986 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 34551 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 45976 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джон Реткліфф (політик)
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Вашингтон
Китай
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон04:39 • 140 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto01:06 • 3768 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті23:05 • 11037 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 59419 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 59709 перегляди
Актуальне
Brent
Дипломатка
F-15 Eagle
Starlink
Фільм

Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Губернатор тамбовщини підтвердив атаку дронів на центр Wildberries у котовську. Постраждав один працівник, площа пожежі перевищила 100 тисяч м. кв.

Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"

Губернатор тамбовської області рф євген первишов підтвердив атаку безпілотників на логістичний центр Wildberries у котовську. За його словами, внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа, площа якої перевищила 100 тисяч квадратних метрів. Про це пише УНН із посиланням на заяву російського губернатора.

Деталі

первишов заявив, що вночі 26 серпня російська ППО та мобільні вогневі групи нібито знищили 16 безпілотників. Водночас один із дронів, за його версією, спричинив пожежу на території логістичного центру.

За словами губернатора, після сигналу тривоги з об'єкта евакуювали всіх працівників. Попередньо, один співробітник Wildberries постраждав – він отримав струс мозку через вибухову хвилю.

У російському кстові ймовірно атакований НПЗ26.08.26, 04:30 • 1816 переглядiв

Первишов назвав атаку "терористичною атакою неонацистського київського режиму". Також він повідомив про загоряння будинку в одному із садових товариств після падіння безпілотника.

Нагадаємо, логістичний центр Wildberries у котовську вже зазнавав атаки 18 липня. Тоді внаслідок пожежі загинули семеро працівників підприємства.

СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у котовську – монітори26.08.26, 02:25 • 10800 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Евакуація
Пожежі
російська пропаганда
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київ