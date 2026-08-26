Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"

Губернатор тамбовської області рф євген первишов підтвердив атаку безпілотників на логістичний центр Wildberries у котовську. За його словами, внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа, площа якої перевищила 100 тисяч квадратних метрів. Про це пише УНН із посиланням на заяву російського губернатора.

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первишов заявив, що вночі 26 серпня російська ППО та мобільні вогневі групи нібито знищили 16 безпілотників. Водночас один із дронів, за його версією, спричинив пожежу на території логістичного центру.

За словами губернатора, після сигналу тривоги з об'єкта евакуювали всіх працівників. Попередньо, один співробітник Wildberries постраждав – він отримав струс мозку через вибухову хвилю.

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Первишов назвав атаку "терористичною атакою неонацистського київського режиму". Також він повідомив про загоряння будинку в одному із садових товариств після падіння безпілотника.

Нагадаємо, логістичний центр Wildberries у котовську вже зазнавав атаки 18 липня. Тоді внаслідок пожежі загинули семеро працівників підприємства.

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