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СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у котовську – монітори

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У російському котовську спалахнула масштабна пожежа на логістичному центрі Wildberries площею 108 тисяч м². Об’єкт уже зазнавав ураження 18 липня.

СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у котовську – монітори

Сили оборони України повторно уразили логістичний центр Wildberries у російському котовську. За даними Telegram-каналу Exilenova+, площа комплексу становить близько 108 тисяч квадратних метрів. На оприлюднених кадрах видно масштабну пожежу на території об’єкта, передає УНН.

Деталі

Центр є одним із ключових логістичних об’єктів Wildberries у Центральній росії. Він розпочав роботу у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів.

Об’єкт уже зазнавав ураження 18 липня. Тоді на території комплексу сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро працівників, а роботу логістичного центру було тимчасово призупинено.

Wildberries втрачає складські потужності

За даними Exilenova+, станом на кінець липня Wildberries уже втратила понад 1 мільйон квадратних метрів складських площ. Повторне ураження великого комплексу в котовську може ще більше ускладнити логістику компанії в Центральній росії.

Водночас інформація про масштаби пошкоджень та наслідки повторного ураження наразі потребує додаткового підтвердження з незалежних джерел.

Удари по Wildberries: як українські дрони знайшли вразливість російського фінсектору30.07.26, 12:49 • 67920 переглядiв

Степан Гафтко

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