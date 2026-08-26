СОУ повторно поразили логистический центр Wildberries в Котовске — мониторы

$44.710.0552.160.09
ukenru
20:46 • 13108 просмотра
Зеленский отметил государственной наградой «Национальная легенда Украины» 20 выдающихся людейPhotoVideo
25 августа, 18:20 • 29171 просмотра
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома
25 августа, 17:20 • 24320 просмотра
Директор ЦРУ мог приехать в москву из-за угрозы эскалации со стороны рф против НАТО — журналистVideo
25 августа, 16:36 • 17442 просмотра
В Краматорске число раненых в результате атаки рф возросло до 24Photo
25 августа, 15:05 • 20890 просмотра
Миндич передал Мудрой наличные, чтобы внести залог за Галущенко — прокурор
25 августа, 12:05 • 28899 просмотра
Зеленский: Украина получила "немного" ракет для Patriot, нужно больше
Эксклюзив
25 августа, 11:07 • 26417 просмотра
По делу "Форрест Гамп" залоги за Мудру и Микитася до сих пор не внесены - ВАКС
Эксклюзив
25 августа, 09:51 • 25597 просмотра
CEO «дочки» Fire Point рассказал о технологии производства ракетных двигателей на заводе в Дании Photo
Эксклюзив
25 августа, 09:25 • 24897 просмотра
Вложили деньги в бренд, а можете его потерять: юрист предупредила о главной ловушке для бизнеса
25 августа, 08:33 • 21830 просмотра
Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.2м/с
68%
753мм
Популярные новости
Как сделать томатный сок в домашних условиях без соковыжималки25 августа, 15:14 • 36786 просмотра
США попросили Украину не наносить удары по москве во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа — СМИ25 августа, 15:34 • 3828 просмотра
Не только по москве: США попросили Украину не наносить удары по петербургу и северным регионам рф в ближайшие дни — СМИVideo25 августа, 16:29 • 4216 просмотра
Самолет спецотряда "россия" вылетел из "Внуково" вслед за самолетом ВВС США — росСМИ25 августа, 17:52 • 6420 просмотра
В селе в Днепропетровской области прогремел взрыв: власти заявили о "военном преступлении" и эвакуации людей19:11 • 10586 просмотра
публикации
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома25 августа, 18:20 • 29158 просмотра
Как сделать томатный сок в домашних условиях без соковыжималки25 августа, 15:14 • 36832 просмотра
Частичное лунное затмение 28 августа: где его можно будет увидеть и что известно о явлении25 августа, 14:06 • 28119 просмотра
Для успешных боевых миссий необходимо иметь экосистему, одного дрона недостаточноPhotoVideo25 августа, 13:15 • 29934 просмотра
Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена
Эксклюзив
25 августа, 08:07 • 41822 просмотра
Актуальные люди
Джон Ратклифф
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Мудрая
Владимир Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти23:05 • 1188 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 56631 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 57070 просмотра
Вин Дизель заявил, что готов умереть за дочь Пола Уокера и об их особой связиPhoto24 августа, 01:03 • 96727 просмотра
Сандра Буллок показала редкие фотографии детей и рассказала о семейной жизниPhoto23 августа, 01:04 • 103930 просмотра
Актуальное
Фильм
MIM-104 Patriot
The New York Times
SpaceX Starship
Financial Times

СОУ повторно поразили логистический центр Wildberries в Котовске — мониторы

Киев • УНН

 • 378 просмотра

В российском Котовске вспыхнул масштабный пожар на логистическом центре Wildberries площадью 108 тысяч м². Объект уже подвергался поражению 18 июля.

СОУ повторно поразили логистический центр Wildberries в Котовске — мониторы

Силы обороны Украины повторно поразили логистический центр Wildberries в российском Котовске. По данным Telegram-канала Exilenova+, площадь комплекса составляет около 108 тысяч квадратных метров. На опубликованных кадрах виден масштабный пожар на территории объекта, передает УНН.

Детали

Центр является одним из ключевых логистических объектов Wildberries в Центральной России. Он начал работу в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен был обеспечивать хранение до 54 миллионов единиц товаров.

Объект уже подвергался поражению 18 июля. Тогда на территории комплекса произошел масштабный пожар, в результате которого погибли семь работников, а работа логистического центра была временно приостановлена.

Wildberries теряет складские мощности

По данным Exilenova+, по состоянию на конец июля Wildberries уже потеряла более 1 миллиона квадратных метров складских площадей. Повторное поражение крупного комплекса в Котовске может еще больше усложнить логистику компании в Центральной России.

В то же время информация о масштабах повреждений и последствиях повторного поражения в настоящее время требует дополнительного подтверждения из независимых источников.

Удары по Wildberries: как украинские дроны нашли уязвимость российского финсектора30.07.26, 12:49 • 67920 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Пожары
Война в Украине