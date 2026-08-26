СОУ повторно поразили логистический центр Wildberries в Котовске — мониторы

Силы обороны Украины повторно поразили логистический центр Wildberries в российском Котовске. По данным Telegram-канала Exilenova+, площадь комплекса составляет около 108 тысяч квадратных метров. На опубликованных кадрах виден масштабный пожар на территории объекта, передает УНН.

Детали

Центр является одним из ключевых логистических объектов Wildberries в Центральной России. Он начал работу в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен был обеспечивать хранение до 54 миллионов единиц товаров.

Объект уже подвергался поражению 18 июля. Тогда на территории комплекса произошел масштабный пожар, в результате которого погибли семь работников, а работа логистического центра была временно приостановлена.

Wildberries теряет складские мощности

По данным Exilenova+, по состоянию на конец июля Wildberries уже потеряла более 1 миллиона квадратных метров складских площадей. Повторное поражение крупного комплекса в Котовске может еще больше усложнить логистику компании в Центральной России.

В то же время информация о масштабах повреждений и последствиях повторного поражения в настоящее время требует дополнительного подтверждения из независимых источников.

Удары по Wildberries: как украинские дроны нашли уязвимость российского финсектора