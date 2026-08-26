У російському кстові ймовірно атакований НПЗ
Київ • УНН
У районі кстова повідомляли про повітряну тривогу та безпілотники, після чого виникла пожежа. Офіційного підтвердження атаки немає.
російський нафтопереробний завод у кстові нижньогородської області, за попередніми даними, був атакований безпілотниками. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, який посилається на фото та відео місцевих жителів, пише УНН.
Деталі
Перед появою повідомлень про пожежу місцеві жителі повідомляли про повітряну тривогу та проліт безпілотників у районі кстова. Офіційного підтвердження ураження підприємства російською владою наразі немає.
Йдеться про кстовський нафтопереробний завод, який входить до структури російської нафтової компанії "лукойл". Підприємство є одним із найбільших НПЗ у нижньогородській області та важливим центром переробки нафти в центральній частині росії.
Один із найбільших НПЗ у регіоні
кстовський НПЗ працює на базі комплексу "лукойл-нижегороднефтепроект" і має потужність переробки близько 17 млн тонн нафти на рік. Це приблизно 340 тисяч барелів на добу.
Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут та інші нафтопродукти. Завдяки розташуванню в кстові завод має важливе значення для забезпечення паливом нижньогородської області та інших регіонів центральної росії.
СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у котовську – монітори26.08.26, 02:25 • 1130 переглядiв