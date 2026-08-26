У російському кстові ймовірно атакований НПЗ

російський нафтопереробний завод у кстові нижньогородської області, за попередніми даними, був атакований безпілотниками. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, який посилається на фото та відео місцевих жителів, пише УНН.

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Перед появою повідомлень про пожежу місцеві жителі повідомляли про повітряну тривогу та проліт безпілотників у районі кстова. Офіційного підтвердження ураження підприємства російською владою наразі немає.

Йдеться про кстовський нафтопереробний завод, який входить до структури російської нафтової компанії "лукойл". Підприємство є одним із найбільших НПЗ у нижньогородській області та важливим центром переробки нафти в центральній частині росії.

Один із найбільших НПЗ у регіоні

кстовський НПЗ працює на базі комплексу "лукойл-нижегороднефте­проект" і має потужність переробки близько 17 млн тонн нафти на рік. Це приблизно 340 тисяч барелів на добу.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут та інші нафтопродукти. Завдяки розташуванню в кстові завод має важливе значення для забезпечення паливом нижньогородської області та інших регіонів центральної росії.

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