В российском Кстове, вероятно, атакован НПЗ

российский нефтеперерабатывающий завод в кстове нижегородской области, по предварительным данным, был атакован беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, который ссылается на фото и видео местных жителей, пишет УНН.

Детали

Перед появлением сообщений о пожаре местные жители сообщали о воздушной тревоге и пролёте беспилотников в районе кстова. Официального подтверждения поражения предприятия российскими властями пока нет.

Речь идёт о кстовском нефтеперерабатывающем заводе, который входит в структуру российской нефтяной компании "лукойл". Предприятие является одним из крупнейших НПЗ в нижегородской области и важным центром переработки нефти в центральной части россии.

Один из крупнейших НПЗ в регионе

кстовский НПЗ работает на базе комплекса "лукойл-нижегороднефте­проект" и имеет мощность переработки около 17 млн тонн нефти в год. Это примерно 340 тысяч баррелей в сутки.

Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и другие нефтепродукты. Благодаря расположению в кстове завод имеет важное значение для обеспечения топливом нижегородской области и других регионов центральной россии.

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