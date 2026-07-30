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Губернатор пензенской области подтвердил поражение склада Wildberries после атаки дронов

Киев • УНН

 • 4067 просмотра

В результате атаки беспилотников в Пензе загорелся склад Wildberries. Один пострадавший, около 200 сотрудников эвакуировано.

Губернатор пензенской области подтвердил поражение склада Wildberries после атаки дронов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально подтвердил, что в результате атаки беспилотников был поражен склад Wildberries в Пензе. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По словам российского чиновника, после удара на территории логистического комплекса возник пожар.

По предварительной информации, есть один пострадавший, около 200 сотрудников эвакуировано. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем

– заявил Мельниченко.

Накануне мониторинговые каналы сообщали об атаке беспилотников на логистический центр Wildberries в Пензе и опубликовали видео масштабного пожара. Заявление губернатора стало официальным подтверждением поражения объекта.

BBC отмечает, что с 18 июля Украина как минимум восемь раз атаковала логистические терминалы Wildberries на территории России. После серии ударов компания начала искать свободные складские помещения в Казахстане.

В Пензе после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на сортировочном центре Wildberries30.07.26, 04:09 • 12306 просмотров

Степан Гафтко

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