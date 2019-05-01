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Гуайдо призвал к мобилизации всех сил для "самого крупного марша в истории"

Гуайдо призвал к мобилизации всех сил для "самого крупного марша в истории"

Киев  •  УНН

 • 11709 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Ожидается, что в среду венесуэльцы выйдут на улицы, так как лидер оппозиции Хуан Гуайдо обещал, что это будет "самый крупный марш" в истории страны, на следующий день после того, как он призвал военных свергнуть президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со посиланянм на Reuters.

В своих попытках заручиться поддержкой вооруженных сил Гуайдо появился рано утром во вторник возле базы ВВС в Каракасе с десятками членов Национальной гвардии. Это вызвало день жестоких протестов, в результате которых более 100 человек получили ранения, но без каких-либо конкретных признаков дезертирства со стороны руководства вооруженных сил.

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"Мы знаем, что Мадуро не имеет поддержки или уважения со стороны вооруженных сил", - сказал Гуайдо в видеообращении, опубликованном на его аккаунтах в социальных сетях во вторник вечером. "Мы видели, что протест дает результаты. Мы должны продолжать давление".

Удовлетворяет ли явка протеста этим высоким ожиданиям - станет ключевым испытанием для Гуайдо, поскольку некоторые сторонники разочаровываются тем, что Мадуро остается у власти более трех месяцев после того, так как Гуайдо - возглавляющий контролируемую оппозицией Национальную Ассамблею (парламент) - заявил об объявлении себя временным президентом утверждая, что переизбрание Мадуро в мае 2018 года года было нелегитимным.

В то время как Гуайдо заслужил поддержку Соединенных Штатов и большинства западных стран и Группы Лимы, вооруженные силы Венесуэлы поддерживают Мадуро, который также поддерживается такими союзниками, как Россия, Китай и Куба. Это ослабляет стремление Гуайдо взять на себя повседневные функции правительства на временной основе, что, по его словам, будет способствовать проведению новых выборов.

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Уровень жизни венесуэльцев еще более снизился в первые несколько месяцев года, причем ряд отключений электроэнергии и недостаток воды усиливают гиперинфляцию и хроническую нехватку продовольствия и лекарств, что побудило миллионы людей к эмиграции.

"Я надеюсь, что это будет последний раз, когда нам придется выходить на улицы", - сказала Клаудия Риверос, 36-летняя работница пекарни с венесуэльским флагом во время протеста во вторник. "Я хочу видеть конец этой узурпации".

Мадуро, будучи социалистом, называет Гуайдо марионеткой США, что стремится организовать переворот против него, также призвал сторонников к маршу в среду.

"Завтра, первого мая, у нас будет большой, миллионный марш рабочего класса", - сказал Мадуро в телевизионном обращении во вторник вечером. "Мы сталкиваемся с различными типами агрессии и попытками переворотов, которые никогда раньше не встречались в нашей истории".

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Выбор оппозиционером Гуайдо Международного Дня Рабочих для крупного марша произошел тогда, когда он обратился с призывом к профсоюзным лидерам и общественным работникам, которые является традиционной базой поддержки Мадуро и его предшественника и наставника, покойного президента Уго Чавеса.

"Если он получит некоторую степень участия со стороны рабочих движений, то это может стать дополнительным пером в его шляпе", - сказала Риса Грейс-Таргоу, директор Eurasia Group в Вашингтоне Латинской Америкой, добавив, что марш будет "значительным" барометром его поддержки и способности к мобилизации".

Напомним, по меньшей мере 83 человека были задержаны во вторник в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства.

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