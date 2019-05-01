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Протести у Венесуелі: кількість затриманих збільшилася до 83

Протести у Венесуелі: кількість затриманих збільшилася до 83

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Щонайменше 83 людини були затримані у вівторок в Венесуелі в ході акцій протесту проти уряду. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter Альфредо Ромеро, глава неурядової організації "Венесуельський кримінальний форум", передає УНН.

“Ми підтверджуємо відомості про 83 арешти за участь у маніфестаціях сьогодні”, — йдеться в тексті записи. Згідно з підрахунками організації, найбільше людей — 59 — влада затримала в штаті Сулія.

В інших регіонах кількість затриманих варіюється від одного до чотирьох чоловік.

Раніше правозахисники повідомляли про 25 демонстрантів, які опинилися під вартою.

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Нагадаємо, раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про початок “фінальної фази” повалення режиму Ніколаса Мадуро — операцію “Свобода”. Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднається для повалення режиму Мадуро. Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж.

На тлі цього, чинна влада Венесуела намагається зменшити антиурядові настрої вдвічі піднявши мінімальну зарплату в країні. Відтепер це майже 8 доларів.

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Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У поточному році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками. Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС.

Чинний президент Ніколас Мадуро, у свою чергу, назвав подію спробою перевороту.

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Зокрема, США наполягають на тому, щоб президент Венесуели Ніколас Мадуро залишив територію республіки.

Держсекретар США Майку Помпео було поставлено питання, яке послання він би направив Мадуро зараз.

“Заводьте літак”, — відповів Помпео.

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