Протесты в Венесуэле: число задержанных увеличилось до 83
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По меньшей мере 83 человека были задержаны во вторник в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Альфредо Ромеро, глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", передает УНН.
“Мы подтверждаем сведения о 83 аресты за участие в манифестациях сегодня”, — говорится в тексте записи. Согласно подсчетам организации, больше всего людей — 59 — власти задержали в штате Сулия.
В других регионах количество задержанных варьируется от одного до четырех человек.
Ранее правозащитники сообщали про 25 демонстрантов, которые оказались под стражей.
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Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале “финальной фазы” свержение режима Николаса Мадуро — операцию “Свобода”. Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится для свержения режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.
На фоне этого, действующая власть Венесуэла пытается уменьшить антиправительственные настроения вдвое подняв минимальную зарплату в стране. Теперь это почти 8 долларов.
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Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.
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В частности, США настаивают на том, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию республики.
Госсекретарь США Майк Помпео был задан вопрос, какое послание он бы направил Мадуро сейчас.
“Заводите самолет”, — сказал Помпео.
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