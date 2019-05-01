Протесты в Венесуэле: число задержанных увеличилось до 83

КИЕВ. 1 мая. УНН. По меньшей мере 83 человека были задержаны во вторник в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Альфредо Ромеро, глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", передает УНН.