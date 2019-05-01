Протесты в Венесуэле: число задержанных увеличилось до 83

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106649 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110669 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113372 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114282 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142602 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115185 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140112 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144966 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130359 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Протесты в Венесуэле: число задержанных увеличилось до 83

Протесты в Венесуэле: число задержанных увеличилось до 83

Киев  •  УНН

 • 16120 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. По меньшей мере 83 человека были задержаны во вторник в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Альфредо Ромеро, глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", передает УНН.

“Мы подтверждаем сведения о 83 аресты за участие в манифестациях сегодня”, — говорится в тексте записи. Согласно подсчетам организации, больше всего людей — 59 — власти задержали в штате Сулия.

В других регионах количество задержанных варьируется от одного до четырех человек.

Ранее правозащитники сообщали про 25 демонстрантов, которые оказались под стражей.

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Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале “финальной фазы” свержение режима Николаса Мадуро — операцию “Свобода”. Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится для свержения режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.

На фоне этого, действующая власть Венесуэла пытается уменьшить антиправительственные настроения вдвое подняв минимальную зарплату в стране. Теперь это почти 8 долларов.

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Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.

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В частности, США настаивают на том, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию республики.

Госсекретарь США Майк Помпео был задан вопрос, какое послание он бы направил Мадуро сейчас.

“Заводите самолет”, — сказал Помпео.

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