Росія звинувачує венесуельську опозицію в застосуванні насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. МЗС Росії у вівторок звинуватив опозицію в Венесуелі в тому, що вона вдалася до насильства, що, за її словами, було нахабною спробою втягнути збройні сили країни в зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Міністерство висунуло звинувачення після того, як лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав до військового повстання, щоб повалити президента Ніколаса Мадуро, і збройні угруповання обмінялися стріляниною біля авіабази в Каракасі, коли країна досягла нової критичної точки після багатьох років політичного і економічного хаосу.
Росія, яка постачала зброю до Венесуели і виступала в ролі кредитора останньої інстанції, звинуватила Сполучені Штати в спробі підірвати режим Мадуро, якого Москва вважає одним зі своїх найближчих союзників в Латинській Америці.
“Радикальна опозиція в Венесуелі знову повернулася до насильницьких методів протистояння”, — заявили в МЗС. “Замість мирного врегулювання політичних розбіжностей вони вибрали курс, покликаний розпалити конфлікт і спровокувати порушення громадського порядку і зіткнення за участю збройних сил”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помпео вважає “лицемірством” заклики Росії не втручатися в справи Венесуели
Міністерство закликало опозицію відмовитися від насильства і почати переговори, заявивши, що вкрай важливо уникнути кровопролиття.
Президент Володимир Путін обговорив ситуацію в Венесуелі на засіданні своєї Ради безпеки раніше у вівторок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бразилія слідом за США пропонує Росії вивести війська з Венесуели
Нагадаємо, Росія відправила в Каракас майже 100 військовослужбовців, контингент яких Кремль назвав військовими фахівцями. Російські інформаційні агентства послалися на посольство Росії в Венесуелі у вівторок, заявивши, що російські співробітники не були залучені в зіткнення між опозицією і владою.