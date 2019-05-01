Росія звинувачує венесуельську опозицію в застосуванні насильства

КИЇВ. 1 травня. УНН. МЗС Росії у вівторок звинуватив опозицію в Венесуелі в тому, що вона вдалася до насильства, що, за її словами, було нахабною спробою втягнути збройні сили країни в зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.