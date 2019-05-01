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Росія звинувачує венесуельську опозицію в застосуванні насильства

Росія звинувачує венесуельську опозицію в застосуванні насильства

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. МЗС Росії у вівторок звинуватив опозицію в Венесуелі в тому, що вона вдалася до насильства, що, за її словами, було нахабною спробою втягнути збройні сили країни в зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Міністерство висунуло звинувачення після того, як лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав до військового повстання, щоб повалити президента Ніколаса Мадуро, і збройні угруповання обмінялися стріляниною біля авіабази в Каракасі, коли країна досягла нової критичної точки після багатьох років політичного і економічного хаосу.

Росія, яка постачала зброю до Венесуели і виступала в ролі кредитора останньої інстанції, звинуватила Сполучені Штати в спробі підірвати режим Мадуро, якого Москва вважає одним зі своїх найближчих союзників в Латинській Америці.

“Радикальна опозиція в Венесуелі знову повернулася до насильницьких методів протистояння”, — заявили в МЗС. “Замість мирного врегулювання політичних розбіжностей вони вибрали курс, покликаний розпалити конфлікт і спровокувати порушення громадського порядку і зіткнення за участю збройних сил”.

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Міністерство закликало опозицію відмовитися від насильства і почати переговори, заявивши, що вкрай важливо уникнути кровопролиття.

Президент Володимир Путін обговорив ситуацію в Венесуелі на засіданні своєї Ради безпеки раніше у вівторок.

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Нагадаємо, Росія відправила в Каракас майже 100 військовослужбовців, контингент яких Кремль назвав військовими фахівцями. Російські інформаційні агентства послалися на посольство Росії в Венесуелі у вівторок, заявивши, що російські співробітники не були залучені в зіткнення між опозицією і владою.

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