МЗС Венесуели: військові РФ знаходяться в країні для навчання місцевих колег
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Невелика група російських військових перебуває в Венесуелі виключно для навчання місцевих колег в рамках угоди про співпрацю. Про це заявив у четвер глава МЗС Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса на прес-конференції в штаб-квартирі ООН, інформує УНН.
“Вони прибули на одному літаку для того, щоб навчити наших людей використанню їхніх вертольотів, їхніх військових систем. Вони знаходяться в Венесуелі, але мова не йде про присутність військового контингенту”, — сказав він.
Арреаса зазначив, що після того, як на початку 2000-х США відмовилися продовжувати обслуговування наявної у Венесуели американської військової техніки, Каракас звернувся за допомогою до Росії. “З 2001 року у нас є угода про співпрацю з Росією”, — додав він.
Як повідомляв УНН, США готові до жорсткої протидії РФ за втручання у справи інших країн.