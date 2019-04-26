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МЗС Венесуели: військові РФ знаходяться в країні для навчання місцевих колег

МЗС Венесуели: військові РФ знаходяться в країні для навчання місцевих колег

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Невелика група російських військових перебуває в Венесуелі виключно для навчання місцевих колег в рамках угоди про співпрацю. Про це заявив у четвер глава МЗС Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса на прес-конференції в штаб-квартирі ООН, інформує УНН.

“Вони прибули на одному літаку для того, щоб навчити наших людей використанню їхніх вертольотів, їхніх військових систем. Вони знаходяться в Венесуелі, але мова не йде про присутність військового контингенту”, — сказав він.

Арреаса зазначив, що після того, як на початку 2000-х США відмовилися продовжувати обслуговування наявної у Венесуели американської військової техніки, Каракас звернувся за допомогою до Росії. “З 2001 року у нас є угода про співпрацю з Росією”, — додав він.

Як повідомляв УНН, США готові до жорсткої протидії РФ за втручання у справи інших країн.

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