Россия обвиняет венесуэльскую оппозицию в применении насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. МИД России во вторник обвинил оппозицию Венесуэлы в том, что она прибегла к насилию, что, по ее словам, было наглой попыткой втянуть вооруженные силы страны в столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Министерство выдвинуло обвинения после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал к военному восстанию, чтобы свергнуть президента Николаса Мадуро, и вооруженные группировки обменялись стрельбой у авиабазы в Каракасе, когда страна достигла новой критической точки после многих лет политического и экономического хаоса.
Россия, которая поставляла оружие в Венесуэлу и выступала в роли кредитора последней инстанции, обвинила Соединенные Штаты в попытке подорвать режим Мадуро, которого Москва считает одним из своих ближайших союзников в Латинской Америке.
"Радикальная оппозиция в Венесуэле снова вернулась к насильственным методам противостояния", - заявили в МИД. "Вместо мирного урегулирования политических разногласий они выбрали курс, призванный разжечь конфликт и спровоцировать нарушение общественного порядка и столкновения с участием вооруженных сил".
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Министерство призвало оппозицию отказаться от насилия и начать переговоры, заявив, что крайне важно избежать кровопролития.
Президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Венесуэле на заседании своего Совета безопасности ранее во вторник.
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Напомним, Россия отправила в Каракас почти 100 военнослужащих, контингент которых Кремль назвал военными специалистами. Российские информационные агентства сослались на посольство России в Венесуэле во вторник, заявив, что российские сотрудники не были вовлечены в столкновения между оппозицией и властью.