США рекомендували своїм авіакомпаніям залишити Венесуелу протягом 48 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США рекомендувало у вівторок американським авіакомпаніям залишити територію Венесуели протягом 48 годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Авіакомпанії США і літаки, які належать їм, "які знаходяться на території та в повітряному просторі Венесуели на момент публікації даного розпорядження, можуть покинути територію і повітряний простір Венесуели найбільш швидким з можливих маршрутів протягом 48 годин", відзначається у розпорядженні про надзвичайну ситуацію.
ФАУ також заборонило американським літакам літати над Венесуелою на висоті нижче 8 км. Таке рішення авіаційна влада пояснила " політичною нестабільністю, що посилюється" в країні і ризиком для польотів.
Нагадаємо, у Венесуелі лідер опозиції Хуан Гуайдо, що проголосив себе президентом, оголосив про початок "фінальної фази" операції з повалення режиму Ніколаса Мадуро.