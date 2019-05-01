США рекомендовали своим авиакомпаниям покинуть Венесуэлу в течение 48 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США рекомендовало во вторник американским авиакомпаниям покинуть территорию Венесуэлы в течение 48 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Авиакомпании США и принадлежащие им самолеты, "которые находятся на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на момент публикации данного распоряжения, могут покинуть территорию и воздушное пространство Венесуэлы наиболее быстрым из возможных маршрутов в течение 48 часов", отмечается в распоряжении о чрезвычайной ситуации.
ФАУ также запретило американским самолетам летать над Венесуэлой на высоте ниже 8 км. Такое решение авиационные власти объяснили "усиливающейся политической нестабильностью" в республике и риском для полетов.
Напомним, в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, объявил о начале "финальной фазы" операции по свержению режима Николаса Мадуро.