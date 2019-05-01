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Гуайдо закликав до мобілізації всіх сил для "найбільшого маршу в історії"

Гуайдо закликав до мобілізації всіх сил для "найбільшого маршу в історії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Очікується, що в середу венесуельці вийдуть на вулиці, так як лідер опозиції Хуан Гуайдо обіцяв, що це буде “найбільший марш” в історії країни, на наступний день після того, як він закликав військових повалити президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє УНН із посиланянм на Reuters.

У своїх спробах заручитися підтримкою збройних сил Гуайдо з’явився рано вранці у вівторок біля бази ВПС в Каракасі з десятками членів Національної гвардії. Це викликало день жорстоких протестів, в результаті яких понад 100 осіб отримали поранення, але без будь-яких конкретних ознак дезертирства з боку керівництва збройних сил.

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“Ми знаємо, що Мадуро не має підтримки або поваги з боку збройних сил”, — сказав Гуайдо у відеозверненні, опублікованому на його акаунтах в соціальних мережах у вівторок ввечері. “Ми бачили, що протест дає результати. Ми повинні продовжувати тиск”.

Чи задовольняє явка протесту цим високим сподіванням — стане ключовим випробуванням для Гуайдо, оскільки деякі прихильники розчаровуються тим, що Мадуро залишається при владі понад три місяці після того, як Гуайдо — який очолює контрольовану опозицією Національну Асамблею (парламент) — заявив про оголошення себе тимчасовим президентом стверджуючи, що переобрання Мадуро в травні 2018 року було нелегітимним.

У той час як Гуайдо заслужив підтримку Сполучених Штатів і більшості західних країн та Групи Ліми, збройні сили Венесуели підтримують Мадуро, який також підтримується такими союзниками, як Росія, Китай і Куба. Це послаблює прагнення Гуайдо взяти на себе повсякденні функції уряду на тимчасовій основі, що, за його словами, сприятиме проведенню нових виборів.

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Рівень життя венесуельців ще більш знизився в перші кілька місяців року, причому ряд відключень електроенергії і нестача води посилюють гіперінфляцію і хронічну нестачу продовольства і ліків, що спонукало мільйони людей до еміграції.

“Я сподіваюся, що це буде останній раз, коли нам доведеться виходити на вулиці”, — сказала Клаудія Ріверос, 36-річна працівниця пекарні з венесуельським прапором під час протесту у вівторок. “Я хочу бачити кінець цієї узурпації”.

Мадуро, соціаліст, який називає Гуайдо маріонеткою США, що прагне організувати переворот проти нього, також закликав прихильників до маршу в середу.

“Завтра, першого травня, у нас буде великий, мільйонний марш робітничого класу”, — сказав Мадуро в телевізійному зверненні у вівторок ввечері. “Ми стикаємося з різними типами агресії та спробами переворотів, які ніколи раніше не зустрічалися в нашій історії”.

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Вибір опозиціонером Гуайдо Міжнародного Дня Робочих для великої ходи стався, коли він звертався із закликом до профспілкових лідерів і громадських працівників, які є традиційною базою підтримки Мадуро і його попередника і наставника, покійного президента Уго Чавеса.

“Якщо він отримає деяку ступінь участі з боку робочих рухів, то це може стати додатковим пером в його шляпі”, — сказала Ріса Грейс-Таргоу, директор Eurasia Group в Вашингтоні Латинською Америкою, додавши, що марш буде “значним” барометром його підтримки і здатності до мобілізації".

Нагадаємо, щонайменше 83 людини були затримані у вівторок в Венесуелі в ході акцій протесту проти уряду.

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