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Грязный воздух из Европы уже подползает к Украине

Грязный воздух из Европы уже подползает к Украине

Киев  •  УНН

 • 10490 просмотра

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Облако загрязненного воздуха из Польши приближается к Украине с запада и севера. 5-6 февраля больше всего пострадают Львовская и Тернопольская области, где показатели загрязнения достигнут 40-60 единиц.

В Украину приближается облако загрязненного воздуха, что уже влияет на его качество. По данным Ventusky, загрязненный воздух продвигается с запада, передает УНН.

В Украину приближается облако загрязненного воздуха, что уже влияет на качество воздуха в стране.

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По данным погодного радара Ventusky, по состоянию на 11:00 4-го февраля загрязненный воздух охватывает восточные регионы Польши и продвигается в Украину с запада и севера.

Уже завтра, 5-го февраля загрязненный воздух доберется до Львова и  Тернопольщины. Там показатели загрязненности будут в пределах 20-30.

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А уже самым грязным воздух будет 6-го февраля на Львовщине, там показатели загрязнения покажут отметку в 40-60.

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Напомним 

Инженеры создали систему для извлечения углекислого газа из атмосферы с концентрацией 420 частей на миллион. Технология использует горячую воду вместо электричества, что делает ее на 50% более энергоэффективной.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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