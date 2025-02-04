Грязный воздух из Европы уже подползает к Украине

В Украину приближается облако загрязненного воздуха, что уже влияет на его качество. По данным Ventusky, загрязненный воздух продвигается с запада, передает УНН.

В Украину приближается облако загрязненного воздуха, что уже влияет на качество воздуха в стране.

По данным погодного радара Ventusky, по состоянию на 11:00 4-го февраля загрязненный воздух охватывает восточные регионы Польши и продвигается в Украину с запада и севера.

Уже завтра, 5-го февраля загрязненный воздух доберется до Львова и Тернопольщины. Там показатели загрязненности будут в пределах 20-30.

А уже самым грязным воздух будет 6-го февраля на Львовщине, там показатели загрязнения покажут отметку в 40-60.



Напомним

Инженеры создали систему для извлечения углекислого газа из атмосферы с концентрацией 420 частей на миллион. Технология использует горячую воду вместо электричества, что делает ее на 50% более энергоэффективной.