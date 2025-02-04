Брудне повітря з Європи уже підповзає до України

В Україну наближається хмара забрудненого повітря, що вже впливає на його якість. За даними Ventusky, забруднене повітря просувається із заходу, передає УНН.

В Україну наближається хмара забрудненого повітря, що вже впливає на якість повітря в країні.

За даними погодного радару Ventusky, станом на 11:00 4-го лютого забруднене повітря охоплює східні регіони Польщі та просувається в Україну із заходу та півночі.

Вже завтра, 5-го лютого забруднене повітря дістанеться Львова та Тернопільщини. Там показники забрудненості будуть в межах 20-30.

А вже найбруднішим повітря буде 6-го лютого на Львівщині, там показники забруднення покажуть позначку у 40-60.



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Інженери створили систему для вилучення вуглекислого газу з атмосфери з концентрацією 420 частин на мільйон. Технологія використовує гарячу воду замість електрики, що робить її на 50% енергоефективнішою.