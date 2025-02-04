Брудне повітря з Європи уже підповзає до України
Київ • УНН
Хмара забрудненого повітря з Польщі наближається до України із заходу та півночі. 5-6 лютого найбільше постраждають Львівська та Тернопільська області, де показники забруднення досягнуть 40-60 одиниць.
В Україну наближається хмара забрудненого повітря, що вже впливає на його якість. За даними Ventusky, забруднене повітря просувається із заходу, передає УНН.
В Україну наближається хмара забрудненого повітря, що вже впливає на якість повітря в країні.
За даними погодного радару Ventusky, станом на 11:00 4-го лютого забруднене повітря охоплює східні регіони Польщі та просувається в Україну із заходу та півночі.
Вже завтра, 5-го лютого забруднене повітря дістанеться Львова та Тернопільщини. Там показники забрудненості будуть в межах 20-30.
А вже найбруднішим повітря буде 6-го лютого на Львівщині, там показники забруднення покажуть позначку у 40-60.
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