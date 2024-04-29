Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп в селе Чишки под Львовом, что привело к затруднению движения и заставило применить реверсный проезд, сообщили в патрульной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

"На автодороге Киев-Чоп в населенном пункте Чишки, что на объездной Львова, грузовик совершил наезд на пешехода", - сообщили в патрульной полиции в соцсетях.

Как указано, движение затруднено. Патрульные обеспечивают реверсный проезд.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута.

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