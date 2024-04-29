Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  147922 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  128198 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  170031 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  155794 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141200 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126000 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  95586 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85005 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153946 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168402 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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25 апреля 2024, 11:04  •  273646 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  410787 просмотра

Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп в селе Чишки под Львовом, что привело к затруднению движения и заставило полицию направить движение реверсно.

Общество •   •  5001 просмотра
Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

Российские войска не достигли быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердичев и Семеновки после того, как украинские войска отошли с тактических позиций в этом районе, что свидетельствует о том, что украинские войска сохраняют способность замедлить дальнейшее продвижение россиян.

Война •   •  6294 просмотра
Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 41 взрыв

россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 41 взрыв и обстреляв Краснопольскую и Эсманскую громады из минометов и артиллерии.

Война •   •  5768 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 41 взрыв

Закрытые из-за жары школы в Бангладеш решили открыть на фоне беспокойства по поводу подготовки к экзаменам

Школы в Бангладеш снова открылись в воскресенье, несмотря на продолжающуюся жару и температуру, которая, как ожидается, поднимется выше 40°C.

Новости Мира •   •  5378 просмотра
Закрытые из-за жары школы в Бангладеш решили открыть на фоне беспокойства по поводу подготовки к экзаменам

По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА

Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника, в разных местах зафиксировано несколько жертв среди мирного населения и повреждения частных домов.

Война •   •  12852 просмотра
По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию в рамках нового ближневосточного турне для обсуждения кризиса, в то время как делегация ХАМАС должна прибыть в Египет для переговоров о прекращении огня с Израилем.

Новости Мира •   •  11184 просмотра
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке

На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, попав в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Война •   •  12177 просмотра
На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры

В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране

Девять подозреваемых, которых обвиняют в подготовке насильственного государственного переворота в Германии с целью свержения правительства и введения военного положения, предстанут сегодня перед судом.

Новости Мира •   •  11497 просмотра
В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране

Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие

Беспилотник, выпущенный российскими войсками, повредил промышленное предприятие в Николаевской области, не вызвав жертв.

Война •   •  12716 просмотра
Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие

Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец

По меньшей мере 5 человек, в том числе 4-месячный младенец, погибли в результате нескольких десятков торнадо, обрушившихся на центральную часть Соединенных Штатов. Во многих районах штата Оклахома объявлено чрезвычайное положение.

Новости Мира •   •  11606 просмотра
Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец