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Вантажівка збила пішохода на трасі Київ-Чоп під Львовом: рух ускладнено

Вантажівка збила пішохода на трасі Київ-Чоп під Львовом: рух ускладнено

Київ • УНН

 • 19730 перегляди

Вантажівка збила пішохода на трасі Київ-Чоп у селі Чишки під Львовом, що спричинило ускладнення руху і змусило поліцію спрямувати рух реверсно.

Вантажівка збила пішохода на трасі Київ-Чоп у селі Чишки під Львовом, що спричинило ускладнення руху і змусило застосувати реверсний проїзд, повідомили у патрульній поліції України, пише УНН.

Деталі

"На автодорозі Київ-Чоп у населеному пункті Чишки, що на обʼїзній Львова, вантажівка здійснила наїзд на пішохода", - повідомили у патрульній поліції у соцмережах.

Як вказано, рух ускладнений. Патрульні забезпечують реверсний проїзд.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

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