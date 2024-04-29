Вантажівка збила пішохода на трасі Київ-Чоп під Львовом: рух ускладнено
Київ • УНН
Вантажівка збила пішохода на трасі Київ-Чоп у селі Чишки під Львовом, що спричинило ускладнення руху і змусило поліцію спрямувати рух реверсно.
Вантажівка збила пішохода на трасі Київ-Чоп у селі Чишки під Львовом, що спричинило ускладнення руху і змусило застосувати реверсний проїзд, повідомили у патрульній поліції України, пише УНН.
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"На автодорозі Київ-Чоп у населеному пункті Чишки, що на обʼїзній Львова, вантажівка здійснила наїзд на пішохода", - повідомили у патрульній поліції у соцмережах.
Як вказано, рух ускладнений. Патрульні забезпечують реверсний проїзд.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
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