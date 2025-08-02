«Грузинский сценарий» невозможен для Украины, варианты «израилизация» или Южной Кореи лучше – Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина должна готовиться к жизни в условиях затяжной угрозы, избегая сценариев зависимости вроде белорусского или грузинского. Вместо этого, по его словам, стоит ориентироваться на модели безопасности, похожие на израильскую или южнокорейскую. Об этом Буданов заявил в интервью "Мосейчук +", передает УНН.

Очевидно, что варианты Беларуси и Грузии… вряд ли удовлетворят украинское общество. Варианты "израилизация", или Южной Кореи… они, пожалуй, лучше. Я считаю, что нам нужно думать над тем, как жить дальше в тех условиях, в которых мы находимся, и думать, как нам сохранить нашу государственность, общество, нашу культуру, и нашу нацию. И думать, как нам потом вернуть то, что мы на определенный промежуток времени потеряли. Это и есть главный вопрос - сказал Буданов.

Детали

Отвечая на вопрос, просматривается ли в Украине вероятность "грузинского сценария", когда страна сохраняет формальную независимость, но подвергается влиянию Москвы, Буданов ответил: "По состоянию на сейчас - нет".

"Точно нет. Это невозможно. Потому что даже, если кто-то бы захотел повернуть, скажем, в сторону России - это просто не удастся. И события, которые мы с вами видим в нашем обществе, еще раз это подтверждают. Сейчас это невозможно. Но вопрос, что будет дальше? Как я говорил до этого, если все мы не изменимся и всерьез не начнем воспринимать то, что есть, могут быть разные вещи и далеко не приятные", - добавил Буданов.

Напомним

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что перемирие в Украине может быть достигнуто задолго до конца года, а прекращение огня – в ближайшие месяцы. Для этого необходимо участие Украины, России и США.