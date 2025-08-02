"Грузинський сценарій" є неможливим для України, варіанти "ізраїлізація" або Південної Кореї є кращими - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна має готуватись до життя в умовах затяжної загрози, уникаючи сценаріїв залежності на зразок білоруського чи грузинського. Натомість, за його словами, варто орієнтуватися на моделі безпеки, схожі до ізраїльської чи південнокорейської. Про це Буданов заявив в інтерв’ю "Мосейчук +", передає УНН.

Вочевидь, що варіанти білорусі та Грузії… навряд задовільнять українське суспільство. Варіанти "ізраїлізація", або Південної Кореї… вони, мабуть, кращі. Я вважаю, що нам треба думати над тим, як жити далі в тих умовах, в яких ми знаходимося, і думати, як нам зберегти нашу державність, суспільство, нашу культуру, і нашу націю. І думати, як нам потім повернути те, що ми на певний проміжок часу втратили. Оце і є головне питання - сказав Буданов.

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Відповідаючи на запитання, чи проглядається в Україні ймовірність "грузинського сценарію", коли країна зберігає формальну незалежність, але піддається впливу москви, Буданов відповів: "Станом на зараз - ні".

"Точно ні. Це неможливо. Тому що навіть, якщо хтось би захотів повернути, скажімо, у бік росії - це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо в нашому суспільстві, ще раз це підтверджують. Зараз це неможливо. Але питання, що буде далі? Як я казав до цього, якщо всі ми не змінимось і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі і далеко не приємні", - додав Буданов.

Нагадаємо

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що перемир'я в Україні може бути досягнуто задовго до кінця року, а припинення вогню – у найближчі місяці. Для цього потрібна участь України, росії та США.