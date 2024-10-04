Группа Вагнера заявила о гибели пленных наемников в Мали, повстанцы опровергают - СМИ

Группа Вагнера заявила, что российские наемники, которые были взяты в плен, погибли в Мали, повстанцы опровергают эти заявления, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Группа наемников Вагнера сообщила семье российского бойца, захваченного живым в Мали, что он теперь мертв, согласно текстовым сообщениям, которые видело агентство Reuters, что противоречит информации, предоставленной группой повстанцев-туарегов, которая его удерживала.

Александр Ефремов был одним из двух российских пленных, захваченных живыми повстанцами-туарегами после смертельного боя в пустыне, в котором были уничтожены десятки бойцов Вагнера в конце июля.

Его брат Евгений сказал, что Вагнер позвонил, чтобы сообщить о его смерти. Он опубликовал эту новость на этой неделе в чате Telegram, который используют родственники наемников, участвовавших в бою, чтобы делиться информацией.

"Представьте себе психическое состояние жены Ника после этого звонка", — сказал Евгений Ефремов группе, имея в виду своего брата по позывному.

Ефремов не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию. Но родственники трех других бойцов, которые были объявлены пропавшими без вести, сообщили агентству Reuters, что они получали аналогичные звонки от Вагнера.

Однако представитель повстанческой группы туарегов опроверг утверждение Вагнера, заявив Reuters, что оба российских пленных, а также пленные малийской армии, захваченные в том же бою, все еще живы.

"Все наши пленные живы", — сказал Мохамед Эль-Маулуд Рамадан, представитель организации туарегов, известной как Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития (CSP). "Вагнер — лжецы".

Причина противоречивых сообщений неясна. Группа туарегов отказалась предоставить доказательства того, что ее пленные живы, в то время как Вагнер не обнаружил тела своих бойцов, убитых в бою у границы с Алжиром, оставив родственников без четких доказательств в любом случае.

Добавим

Первоначально Вагнер сообщал, что большинство бойцов, участвовавших в битве в пустыне, пропали без вести. Используя общедоступные данные, программное обеспечение для распознавания лиц и интервью с родственниками, Reuters установил имена 31 наемника, пропавших без вести или захваченных в плен после битвы с туарегами.

Хотя Вагнер признал тяжелые потери в засаде в Мали, он не предоставил никаких данных о потерях. Малийская армия, которая сражалась вместе с русскими, также не назвала потерь.