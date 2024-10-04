Група Вагнера заявила про загибель полонених найманців у Малі, повстанці спростовують - ЗМІ

Група Вагнера заявила, що російські найманці, яких було взято в полон, загинули в Малі, повстанці спростовують ці заяви, передає УНН з посиланням на Reuters.

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Група найманців Вагнера повідомила родині російського бійця, захопленого живим у Малі, що він тепер мертвий, згідно з текстовими повідомленнями, які бачило агентство Reuters, що суперечить інформації, наданій групою повстанців-туарегів, яка його утримувала.

Олександр Єфремов був одним із двох російських полонених, захоплених живими повстанцями-туарегами після смертельного бою в пустелі, в якому було знищено десятки бійців Вагнера наприкінці липня.

Його брат Євген сказав, що Вагнер зателефонував, щоб повідомити про його смерть. Він опублікував цю новину цього тижня в чаті Telegram, який використовують родичі найманців, які брали участь у бою, щоб ділитися інформацією.

«Уявіть собі психічний стан дружини Ніка після цього дзвінка», - сказав Євген Єфремов групі, маючи на увазі свого брата за позивним.

Єфремов не відповів на прохання прокоментувати ситуацію. Але родичі трьох інших бійців, яких було оголошено зниклими безвісти, повідомили агентству Reuters, що вони отримували аналогічні дзвінки від Вагнера.

Однак представник повстанської групи туарегів спростував твердження Вагнера, заявивши Reuters, що обидва російських полонених, а також полонені малійської армії, захоплені в тому самому бою, все ще живі.

«Усі наші полонені живі», - сказав Мохамед Ель-Маулуд Рамадан, представник організації туарегів, відомої як Постійні стратегічні рамки миру, безпеки та розвитку (CSP). «Вагнер - брехуни».

Причина суперечливих повідомлень неясна. Група туарегів відмовилася надати докази того, що її полонені живі, в той час як Вагнер не виявив тіла своїх бійців, вбитих у бою біля кордону з Алжиром, залишивши родичів без чітких доказів у будь-якому випадку.

Додамо

Спочатку Вагнер повідомляв, що більшість бійців, які брали участь у битві в пустелі, зникли безвісти. Використовуючи загальнодоступні дані, програмне забезпечення для розпізнавання облич та інтерв'ю з родичами, Reuters встановив імена 31 найманця, які зникли безвісти або були захоплені в полон після битви з туарегами.

Хоча Вагнер визнав важкі втрати в засідці в Малі, він не надав жодних даних про втрати. Малійська армія, яка билася разом із росіянами, також не назвала втрат.