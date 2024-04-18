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Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей направляется на запад
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Правящая консервативная партия победила на парламентских выборах в Хорватии
Черниговская полиция усилила патрулирование после смертоносного российского ракетного удара
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте
Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте
Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область
В Хмельницкой области прогремели взрывы
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Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей направляется на запад
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о группе беспилотников Shahed иранского производства вблизи границы Хмельницкой и Тернопольской областей.
российская пропаганда распространяет фейковые новости о "ликвидации" украинских военных лидеров
российский пропагандистский канал распространяет ложную информацию о "ликвидации" высшего военного руководства Украины, включая Главнокомандующего Вооруженных Сил и руководителя Главного управления разведки, во время ракетного удара в Харьковской области.
российские тактические самолеты активно действуют на северо-востоке Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.
ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль
Лидеры ЕС решили ужесточить санкции против Ирана после того, как Тегеран совершил широкомасштабный ракетный и беспилотный обстрел Израиля с использованием около 300 снарядов в ответ на нападение на посольство Ирана в Дамаске.
Правящая консервативная партия победила на парламентских выборах в Хорватии
Правящая консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем победила на парламентских выборах.
Черниговская полиция усилила патрулирование после смертоносного российского ракетного удара
В связи со смертоносным ракетным ударом рф по Чернигову, в результате которого погибли 17 человек и около 80-ти обратилось в больницы, полиция усилила пешие и автомобильные патрули на улицах города для обеспечения безопасности и соблюдения комендантского часа.
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте
Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе", рассказывающая о российской осаде Мариуполя, была показана в Европейском парламенте.
Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте
Нидерланды предложили закупить системы противовоздушной обороны Patriot у стран с большими запасами и передать их Украине для помощи в войне с рф.
Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область
Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении беспилотника, запущенного из Крыма в направлении южной части Одесской области.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины произошли взрывы.