российские тактические самолеты активно действуют на северо-востоке Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  116356 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  155582 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  155917 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  144503 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113820 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126307 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137983 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137420 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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15 апреля 2024, 08:49  •  123978 просмотра

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российские тактические самолеты активно действуют на северо-востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.

Война •   •  7067 просмотра
российские тактические самолеты активно действуют на северо-востоке Украины

ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль

Лидеры ЕС решили ужесточить санкции против Ирана после того, как Тегеран совершил широкомасштабный ракетный и беспилотный обстрел Израиля с использованием около 300 снарядов в ответ на нападение на посольство Ирана в Дамаске.

Война •   •  8180 просмотра
ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль

Правящая консервативная партия победила на парламентских выборах в Хорватии

Правящая консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем победила на парламентских выборах.

политика •   •  7661 просмотра
Правящая консервативная партия победила на парламентских выборах в Хорватии

Черниговская полиция усилила патрулирование после смертоносного российского ракетного удара

В связи со смертоносным ракетным ударом рф по Чернигову, в результате которого погибли 17 человек и около 80-ти обратилось в больницы, полиция усилила пешие и автомобильные патрули на улицах города для обеспечения безопасности и соблюдения комендантского часа.

Общество •   •  8712 просмотра
Черниговская полиция усилила патрулирование после смертоносного российского ракетного удара

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте

Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе", рассказывающая о российской осаде Мариуполя, была показана в Европейском парламенте.

Война •   •  9201 просмотра
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте

Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте

Нидерланды предложили закупить системы противовоздушной обороны Patriot у стран с большими запасами и передать их Украине для помощи в войне с рф.

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Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте

Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область

Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении беспилотника, запущенного из Крыма в направлении южной части Одесской области.

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Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы.

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В Хмельницкой области прогремели взрывы

Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы

Врача и его сообщника обвинили в организации незаконного пересечения границы и выдаче фальшивых медицинских справок за $3 000, чтобы помочь людям уклониться от военной мобилизации в Сумской области.

Война •   •  10211 просмотра
Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы

Враг атакует: Зафиксированы группы беспилотников на юге Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении групп беспилотников Shahed иранского производства в южной части Украины.

Война •   •  9458 просмотра
Враг атакует: Зафиксированы группы беспилотников на юге Украины