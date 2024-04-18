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Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на востоке Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе на востоке страны.
рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState
российские войска продвинулись вперед вблизи Новокалиново и Ивановки, но бои продолжаются в Очеретино, Бердичах и Красногоровке.
The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США
рф стремится использовать войну в Украине для формирования мирового порядка, свободного от американского влияния, путем ослабления западных стран, особенно США, через пропагандистские кампании и поддержку изоляционистской политики, одновременно сближаясь с авторитарными режимами, такими как Китай, Иран и Северная Корея.
Буданов для The Washington Post: об атаках РДК и ударах дронов в россии, и о своем отношении к Трампу
Глава украинской разведки Буданов прогнозирует новые операции российских добровольческих корпусов и атаки беспилотников внутри россии, чтобы подорвать способность Путина "защитить население от проникновения войны в россию".
Вражеские беспилотники были зафиксированы в 3 областях Украины
По данным Воздушных Сил ВСУ, вражеские беспилотники были обнаружены в 3 областях Украины.
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании
Спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании в Харькове, вызванный возгоранием утеплителя фасада на площади около 600 квадратных метров.
Немецкая авиакомпания продолжает приостановку полетов над Ираном из-за проблем с безопасностью
Немецкая авиакомпания Lufthansa Group продолжает приостановку полетов над воздушным пространством Ирана до 30 апреля в связи с вопросом о безопасности в регионе.
Зеленский выступил в Евросовете и призвал к решительности в укреплении общей безопасности
Президент Зеленский призвал европейских партнеров увеличить производство и поставки оружия в Украину для усиления ее защиты от российской агрессии, подчеркнув необходимость решимости и финансовой поддержки для обороны, восстановления и социальной стабильности Украины.
Обнаружена новая группа иранских беспилотников, которые направляются в Николаев
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении новой группы беспилотников Shahed иранского производства из Запорожской области в направлении Николаева.
Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"
Президент Зеленский поблагодарил украинских военных за успешную операцию по уничтожению российской техники и боевой инфраструктуры на аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму.