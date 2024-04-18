Вражеские беспилотники были зафиксированы в 3 областях Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  110874 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  150405 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  150740 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  140576 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113584 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126189 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137924 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137384 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123950 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 07:40  •  103514 просмотра

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Публикации

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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11 апреля 2024, 05:00  •  473510 просмотра

Вражеские беспилотники были зафиксированы в 3 областях Украины

По данным Воздушных Сил ВСУ, вражеские беспилотники были обнаружены в 3 областях Украины.

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Вражеские беспилотники были зафиксированы в 3 областях Украины

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании

Спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании в Харькове, вызванный возгоранием утеплителя фасада на площади около 600 квадратных метров.

Общество •   •  3942 просмотра
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании

Немецкая авиакомпания продолжает приостановку полетов над Ираном из-за проблем с безопасностью

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group продолжает приостановку полетов над воздушным пространством Ирана до 30 апреля в связи с вопросом о безопасности в регионе.

Новости Мира •   •  5567 просмотра
Немецкая авиакомпания продолжает приостановку полетов над Ираном из-за проблем с безопасностью

Зеленский выступил в Евросовете и призвал к решительности в укреплении общей безопасности

Президент Зеленский призвал европейских партнеров увеличить производство и поставки оружия в Украину для усиления ее защиты от российской агрессии, подчеркнув необходимость решимости и финансовой поддержки для обороны, восстановления и социальной стабильности Украины.

Война •   •  7315 просмотра
Зеленский выступил в Евросовете и призвал к решительности в укреплении общей безопасности

Обнаружена новая группа иранских беспилотников, которые направляются в Николаев

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении новой группы беспилотников Shahed иранского производства из Запорожской области в направлении Николаева.

Война •   •  10225 просмотра
Обнаружена новая группа иранских беспилотников, которые направляются в Николаев

Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"

Президент Зеленский поблагодарил украинских военных за успешную операцию по уничтожению российской техники и боевой инфраструктуры на аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму.

Война •   •  11099 просмотра
Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"

За день рф 11 раз обстреляла Сумскую область: зафиксировано 39 взрывов

россияне 11 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 39 взрывов во многих населенных пунктах.

Война •   •  11262 просмотра
За день рф 11 раз обстреляла Сумскую область: зафиксировано 39 взрывов

В воронеже пожар вблизи местной нефтебазы - росСМИ

После того как украинский беспилотник был сбит и врезался в промышленное здание, рядом с нефтебазой в Воронеже вспыхнул пожар.

Война •   •  10770 просмотра
В воронеже пожар вблизи местной нефтебазы - росСМИ

Шмыгаль поблагодарил Конгресс США за военную помощь и отметил важность двухпартийной поддержки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Конгресс США, особенно лидера демократов Хакима Джеффриса, за решающую двухпартийную поддержку и вклад в укрепление Украины путем предоставления 22,9 млрд долларов финансовой помощи и более 45 млрд долларов военной помощи.

Война •   •  12866 просмотра
Шмыгаль поблагодарил Конгресс США за военную помощь и отметил важность двухпартийной поддержки

Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения

Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся за рубежом, должны обновить свои военно-учетные данные в консульствах в течение 60 дней, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине.

Война •   •  12089 просмотра
Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения