Вражеские беспилотники были зафиксированы в 3 областях Украины

Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения

Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся за рубежом, должны обновить свои военно-учетные данные в консульствах в течение 60 дней, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине.