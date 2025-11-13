Гривна дешевеет к доллару и евро: курс от НБУ на 13 ноября

По состоянию на четверг, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,04 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,01 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,65. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0377 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,6544 грн (+4 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5036 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 41,80-42,20 грн, евро по 48,30-48,93 грн, злотый по 11,20 -11,80 грн;

на межбанке курсы составляют 42,07-42,10 грн/долл. и 48,71-48,73 грн/евро.

Напомним

Наличных денег в обращении в Украине с начала года стало больше на более чем 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

Бюджетные поступления от ФЛП выросли на 10% и превысили довоенный уровень - отчет