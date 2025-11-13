Гривня дешевшає до долара та євро: курс від НБУ на 13 листопада

$42.040.02
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 19818 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51120 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33146 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 32970 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 69887 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42254 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39374 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37420 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33309 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Київ • УНН

 • 3076 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 12 листопада на рівні 42,04 гривні, що на 3 копійки більше, ніж напередодні. Офіційний курс євро становить 48,65 гривні, а злотого – 11,50 гривні.

Станом на четвер, 12 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,04 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,01 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,65. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0377 грн (+3 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,6544 грн (+4 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5036 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 41,80-42,20 грн, євро за 48,30-48,93 грн, злотий за 11,20 -11,80 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,07-42,10 грн/дол. та 48,71-48,73 грн/євро.

      Нагадаємо

      Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.

      Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт06.11.25, 15:10 • 2378 переглядiв

