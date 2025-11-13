Гривня дешевшає до долара та євро: курс від НБУ на 13 листопада
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 12 листопада на рівні 42,04 гривні, що на 3 копійки більше, ніж напередодні. Офіційний курс євро становить 48,65 гривні, а злотого – 11,50 гривні.
Станом на четвер, 12 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,04 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,01 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,65. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0377 грн (+3 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,6544 грн (+4 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5036 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 41,80-42,20 грн, євро за 48,30-48,93 грн, злотий за 11,20 -11,80 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,07-42,10 грн/дол. та 48,71-48,73 грн/євро.
Нагадаємо
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.
Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт06.11.25, 15:10 • 2378 переглядiв