Греция заявила, что не позволит "неконтролируемых" потоков мигрантов из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Греция не допустит повторения миграционной кризиса 2015 году на ее границах после ухудшения ситуации в Афганистане. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Греция открыла в начале этого месяца лагерь на Самосе, финансируемого ЕС, — это разветвленный заведение, которое тщательно обследуется и окружен колючей проволокой.
“Мы не примем неконтролируемые миграционные потоки, подобные тем, которые мы видели в 2015 году”, — сказал Мицотакис, а Европе нужно сотрудничать с соседями Афганистана, чтобы обеспечить пребывание беженцев в регионе.
Греция приняла в четверг 26 афганских женщин-адвокатов и судей и их семьи, но такие случаи “будут исключением”, сказал Мицотакис. Греция заявляет, что не хочет снова превращаться в ворота ЕС, и недавно завершила ограждение площадью 40 км (25 миль) в регионе Еврос на турецкой границе.
Напомним
Канцлер Австрии Курц заявил, что любую волну миграции следует решать в соседних с Афганистаном странах.