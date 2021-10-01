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Греція відкрила новий великий табір для мігрантів на острові Самос

Греція відкрила новий великий табір для мігрантів на острові Самос

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Греції прилетів в п'ятницю на острів Самос в східній частині Егейського моря, щоб оглянути новий табір для осіб, які шукають притулку, який замінив старий, запущений об'єкт на острові. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Виступаючи в руїнах старого табору на околиці столиці острова Ваті, Кіріакос Міцотакіс сказав, що він буде продовжувати чинити тиск на країни Європейського Союзу, щоб вони виробили спільну міграційну політику, яка розділяла б відповідальність за мігрантів між державами-членами.

"Ми продовжимо працювати, щоб переконати ті європейські країни, які вважають, що ця проблема їх не стосується, змінити свою позицію і внести свій вклад в ці великі спільні європейські зусилля", - сказав Міцотакіс.

Прем'єр-міністр зазначив, що в'їзд мігрантів до Греції знизився приблизно на 90% в порівнянні з показником 2019 року.

За словами Міцотакіса, табір в Ваті став "ганьбою для людської гідності". Спочатку побудований для розміщення трохи більше 600 чоловік, табір став самим велелюдним в Греції: в ньому проживає близько 7 тисяч людей, а в навколишніх його оливкових гаях виросли саморобні намети.

Новий табір вартістю 43 мільйони євро (50 мільйонів доларів), який фінансується ЄС, відкрився на пагорбах Самоса далеко від головного міста. Офіційно позначений як "закритий центр контрольованого доступу", центр складається з контейнерних будинків з кондиціонерами у вигляді гуртожитків, що вміщають 3 тисячі осіб.

Офіційні особи підкреслили, що це установа призначена для тимчасового розміщення людей на кілька місяців, поки розглядаються їх заяви про надання притулку, після чого вони можуть або переїхати на материк, або будуть депортовані.

Особи, які шукають притулку, розміщуються в містечку по районам в залежності від національності, а серед контейнерних будинків є баскетбольні майданчики та ігрові. В даний час там проживає близько 300 людей, половина з яких з Афганістану, а решта з Сирії та африканських країн.

Але його віддалене розташування і суворі заходи безпеки викликали стурбованість серед правозахисних груп, деякі з яких описали тамтешні умови "як тюремні".

"Немає сумнівів у тому, що цей новий центр буде тільки ще більше дегуманізувати і маргіналізувати людей, що шукають захисту в Європейському Союзі, - йдеться в заяві групи медичної допомоги "Лікарі без кордонів". - Мільйони євро були витрачені на будівництво цього об'єкта, який оснащений парканом з колючого дроту і передовими системами спостереження. Все це робиться для затримання людей, єдиний "злочин" яких - прагнення до безпеки і стабільності. Крім масових відмов у наданні притулку, цей новий центр є ще одним символом повної відмови від біженців та їх права шукати притулку".

Додамо

Греція планує створити аналогічні табори ще на чотирьох східних островах Егейського моря, які розташовані недалеко від турецького узбережжя.

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