Греция открыла новый большой лагерь для мигрантов на острове Самос

Детали

Выступая в руинах старого лагеря на окраине столицы острова Вати, Кириакос Мицотакис сказал, что он будет продолжать оказывать давление на страны Европейского Союза, чтобы они выработали общую миграционную политику, которая разделяла бы ответственность за мигрантов между государствами-членами.

"Мы продолжим работать, чтобы убедить те европейские страны, которые считают, что эта проблема их не касается, изменить свою позицию и внести свой вклад в эти крупные совместные европейские усилия", - сказал Мицотакис.

Премьер-министр отметил, что въезд мигрантов в Грецию снизился примерно на 90% по сравнению с показателем 2019 года.

По словам Мицотакиса, лагерь в Вати стал "позором для человеческого достоинства". Первоначально построенный для размещения чуть больше 600 человек, лагерь стал самым многолюдным в Греции: в нем проживает около 7 тысяч человек, а в окружающих его оливковых рощах выросли самодельные палатки.

Новый лагерь стоимостью 43 миллиона евро (50 млн долларов), который финансируется ЕС, открылся на холмах Самоса далеко от главного города. Официально обозначен как "закрытый центр контролируемого доступа", центр состоит из контейнерных домов с кондиционерами в виде общежитий, вмещающий 3 тысячи человек.

Официальные лица подчеркнули, что это учреждение предназначено для временного размещения людей на несколько месяцев, пока рассматриваются их заявления о предоставлении убежища, после чего они могут или переехать на материк, или будут депортированы.

Лица, ищущие убежища, размещаются в городке по районам в зависимости от национальности, а среди контейнерных домов есть баскетбольные площадки и игровые. В настоящее время там проживает около 300 человек, половина из которых из Афганистана, а остальные из Сирии и африканских стран.

Но его отдаленное расположение и строгие меры безопасности вызвали обеспокоенность среди правозащитных групп, некоторые из которых описали местные условия "как тюремные".

"Нет сомнений в том, что этот новый центр будет только еще больше дегуманизировать и маргинализировать людей, ищущих защиты в Европейском Союзе, - говорится в заявлении группы медицинской помощи "Врачи без границ". - Миллионы евро были потрачены на строительство этого объекта , который оснащен забором из колючей проволоки и передовыми системами наблюдения. Все это делается для задержания людей, единственное "преступление" которых - стремление к безопасности и стабильности. Кроме массовых отказов в предоставлении убежища, этот новый центр является еще одним символом полного отказа от беженцев и их права искать убежища".

Добавим

Греция планирует создать аналогичные лагеря еще в четырех восточных островах Эгейского моря, расположенных недалеко от турецкого побережья.