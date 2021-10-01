Греція заявила, що не дозволить “неконтрольованих” потоків мігрантів з Афганістану

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Греція відкрила на початку цього місяця табір на Самосі, що фінансується ЄС,- це розгалужений заклад, який ретельно обстежується та оточений колючим дротом.

“Ми не приймемо неконтрольовані міграційні потоки, подібні до тих, які ми бачили у 2015 році”, — сказав Міцотакіс, а Європі потрібно співпрацювати з сусідами Афганістану, щоб забезпечити перебування біженців у регіоні.

Греція прийняла в четвер 26 афганських жінок-адвокатів та суддів та їх сім’ї, але такі випадки “будуть винятком”, сказав Міцотакіс. Греція заявляє, що не хоче знову перетворюватись на ворота ЄС, і нещодавно завершила огорожу площею 40 км (25 миль) у регіоні Єврос на турецькому кордоні.

Нагадаємо

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що будь-яку хвилю міграції слід вирішувати в сусідніх з Афганістаном країнах.